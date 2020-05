Montaruli “Eccolo, è nato il ‘Manifesto degli ambulanti'”

il mantenimento almeno fino al mese di settembre dell’indennizzo governativo dei 600/800 euro mensili; l’integrazione del suddetto indennizzo con la erogazione di un’ulteriore misura che preveda una somma aggiuntiva di pari importo per l’intero suddetto periodo; l’erogazione da parte della Regione di una indennità una tantum che vada dai 5mila ai 10mila euro a titolo di contributo in conto capitale quindi a fondo perduto; l’azzeramento del pagamento della Tosap, Tarig, Cosap per gli anni 2020/2021, considerato che l’azzeramento è possibile e previsto anche dalla legge di Bilancio anno 2020; tutte le eventuali forme di intervento finalizzate alla riqualificazione del parco attrezzature e parco auto considerata la necessità di riorganizzare anche strutturalmente la ripartenza delle attività in funzione delle nuove disposizioni logistiche delle aree mercatali.”

Agli Ambulanti d’Italia: Carissimi, quando un Sindaco ci chiama e dice che la legge prevede la ripartenza dei mercati né noi né voi abbiamo il potere o il diritto di dire che quei mercati non devono ripartire (specie conoscendo la categoria). In secondo luogo bisogna utilizzare l’intelligenza e non solo le palle quindi noi abbiamo detto: “i mercati inizieranno in modo anomalo, saranno improduttivi quindi chiediamo:

ORA FATECI UN GRANDE FAVORE: PRENDETE QUESTO MANIFESTO, COPIATELO ED INCOLLATELO DOVE VOLETE, ANCHE SUI VOSTRI GRUPPI DEGLI AMBULANTI E FATE UNA DOMANDA (ANCHE A VOI STESSI):

Fino dove siete disposti ad arrivare per ottenere quello che stiamo chiedendo per la Categoria?

Voi, quanto siete disposti a “rischiare?”

Grazie.

LE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA CHE VIVONO DI SOLDI PUBBLICI, CHE SIEDONO SUI TAVOLI REGIONALI E DEL GOVERNO NEL NOME DEL PICCOLO COMMERCIO, SONO INVITATE A FARE PROPRIE QUESTE RICHIESTE E AD ATTUARE QUALUNQUE FORMA DI INTERVENTO DEMOCRATICO E COMPARTECIPATO PER RAGGIUNGERE IL RISULTATO, DIMOSTRANDO DI ESSERNE CAPACI.

Andria, 3 maggio 2020

