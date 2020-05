montesantangelosolidale: buoni spesa, nuovo avviso. Ecco tutti i servizi attivi

Neldi maggio, l’Amministrazione comunale ha ampliato la fascia dei richiedenti (l’importo arriva fino a 700 euro). Sarà possibile presentare domanda presso l’Ufficio dei Servizi sociali da lunedì 4 e fino alle ore 12 di venerdì 8 maggio. “Chi ha già fatto domanda ad aprile non dovrà ripresentarla, tranne se vi sono variazioni nel reddito o nel nucleo familiare” – spiegano dall’Ufficio Servizi sociali. Si: per gli anziani supporto psicologico e “Pronto, ti ascolto”, servizio telefonico per conversazioni e persone sole mentre per i bambini parte “Chiamami, ti racconto”, sostegno alla genitorialità attraverso il racconto di fiabe per i bambini.

Sono state prorogate, inoltre, le scadenze per i pagamenti dei tributi locali ed è sempre attivo l’iban per le donazioni (fino ad oggi raccolti più di 7 mila euro).

BUONI SPESA – Le “persone e le famiglie che versano in condizioni di assoluta momentanea difficoltà economica” potranno richiedere il buono spesa al comune. Per accedere al beneficio, oltre alle condizioni precarie, bisogna essere residenti (e gli stranieri in possesso di regolare permesso di soggiorno) e non essere destinatari di altre forme di sostegno al reddito e alla povertà erogate da Enti pubblici. Inoltre, vi sono criteri di priorità per nuclei familiari: in gravi difficoltà economiche, monogenitoriali con minori, con presenza di disabilità, con minori, donne vittime di violenza.

Domande dal 4 all’8 maggio. Dall’11 maggio gli uffici saranno a lavoro e dopo pochi giorni saranno predisposti la graduatoria e il calendario per il ritiro dei buoni.

Per informazioni: 0884566273.

Scarica e consulta: MODULO DI DOMANDA | AVVISO | DEPLIANT (Disciplinare in breve) | DISCIPLINARE (tutte le informazioni) | ATTIVITÀ COMMERCIALI ADERENTI

I SERVIZI ATTIVI – Oltre ai già attivi interventi di solidarietà alimentare (buoni spesa e assistenza alimentare con il potenziamento degli empori e banchi alimentari cittadini) e interventi domiciliari (spesa e farmacia per over65, info al 0884562858) si aggiungono tre importanti servizi agli interventi socio-sanitari. Alla consegna a domicilio di farmaci e dispositivi salvavita e al taxi sociale (info al 3331163077), al centro anti violenza (info al 3887504780 o 1522), al supporto psicologico (info al 3791969469) si aggiungono il supporto psicologico per gli over65 (info al 3501484615), il progetto “Chiamami, ti racconto” (servizio telefonico gratuito di sostegno alla genitorialità attraverso il racconto di fiabe ai bambini) e il progetto “Pronto, ti ascolto” (servizio telefonico gratuito per conversazioni con anziani e persone sole).

Scarica e consulta TUTTI I SERVIZI ATTIVI del progetto “Monte Sant’Angelo SOLIDALE”

PROROGATE LE SCADENZE PER I PAGAMENTI DEI TRIBUTI LOCALI – Sono state prorogate la tassa sui rifiuti TARI al 31 luglio, IMU e TASI restano al 16 giugno, il canone per l’occupazione del suolo pubblico COSAP – che contiene anche i passi carrabili – e l’imposta sulla pubblicità al 30 giugno; inoltre, sono sospesi fino al 30 giugno: gli avvisi di accertamento e degli inviti di pagamento, i piani di rateizzazione, gli avvisi di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, i canoni di locazione e concessori relativi all’affidamento di impianti sportivi e i canoni relativi alle lampade votive.

L’IBAN PER LE DONAZIONI – 39 sono state le donazioni effettuate per un totale di 7.170 euro raccolti fino ad oggi per la “raccolta fondi per le famiglie in difficoltà”.

#MonteSantAngeloCOMUNICA | Unisciti al canale Telegram per restare sempre aggiornato https://t.me/MonteSantAngeloCOMUNICA

#MonteSantAngeloSOLIDALE | www.montesantangelo.it

COMUNE DI MONTE SANT’ANGELO – Ufficio Staff del Sindaco – comunicazione e promozione