Natale “Agropolis, Crisetti: nel 2014 si era già deciso di acquistare l’immobile”

, 03 maggio 2020. “Il Sindaco continua a deviare l’attenzione perché non è in grado di assumersi le responsabilità del ruolo che riveste. Il Consiglio Comunale del 2014 ha già deciso, e lui ha votato a favore, che vuole acquisire gratis l’immobile per assegnarlo a privati o Enti Pubblici per non mandare in rovina Milioni di euro dei contribuenti e dare una nuova opportunità di sviluppo e occupazione al territorio. La Regione vuole sapere dal Sindaco cosa vuole fare, sempre se c’è volontà e capacità”. Lo ha detto in una nota, consigliera comunale di San Giovanni Rotondo, in forza alla Lega.

“E’ inutile dire che da anni Agropolis è una cattedrale nel deserto. Ad oggi il bene è ancora di proprietà della Regione Puglia. Purtroppo si tratta di un bene bloccato da anni su queste beghe burocratiche bisogna andarci coi piedi di piombo per impedire che si ritorca contro come avvenuto per altre questioni in passato. Ad oggi un decreto di trasferimento di competenze non c’è: è un bene della Comunità Montana in liquidazione quindi della Regione. Il Comune non ha alcun potere, vale la pena ribadirlo.” Queste le dichiarazioni del sindaco Crisetti nel corso dell’ultimo video consiglio comunale (vedi sotto).

focus