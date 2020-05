Por Puglia, un bel milioncino dalla Regione per comunicazione e strumenti web

Nell’ambito del Programma operativo le attività di informazione fanno parte dell’Asse XIII Assistenza tecnica con un bilancio economico indicativo di 15.000.000,00 euro,comprese le funzioni di monitoraggio e valutazione delle azioni realizzate nonché l’organizzazione strumentale necessaria per garantire la massima diffusione delle comunicazioni. Presidente e assessori regionali nel 2016 deliberano la Strategia di comunicazione inerente il Psr Fser-Fse 2014-2020 ratificata successivamente dal Comitato di sorveglianza. C’è anche la nuova Struttura speciale di comunicazione istituzionale in capo alla Regione che risulta essere il riferimento per analisi,osservazione costante di ogni incombenza di comunicazione a valere sui Fondi strutturali in stretta collaborazione con l’Autorità di gestione del Programma.

Fra le mansioni obbligatorie contemplate nella “Strategia di comunicazione” ci sono interventi mirati a utilizzare strumenti digitali e di social media per favorire divulgazione e informazioni sul web. Un ruolo importante è rivestito dall’Ufficio regionale per le relazioni(Urp) con il pubblico : sistema cardine del rapporto tra Enti pubblici e cittadini,presidio dei contenuti online e sostegno alle opportunità di finanziamento e procedure attuative.

Quindi per ulteriormente rafforzare i servizi dell’Urp la Giunta regionale ritiene necessario svolgere gara tramite contratto quadro sottoscritto da Consip(centrale acquisti della Pubblica Amministrazione, il cui azionista unico è il Ministero dell’Economia e delle Finanze) per il lotto n. 4 dedicato ai “Servizi di realizzazione portali online”.

La spesa impegnata? Euro 1.120.432,85 per Piano di assistenza e miglioramento strutture web al fine, tra l’altro, di “rendere disponibili nuove funzionalità in un ottica di completa integrazione con i sistemi attualmente in essere”.

A cura di Nino Sangerardi, 03 maggio 2020