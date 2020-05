Sarà un’estate “particolare” sul Gargano: parola del Presidente della Lega Navale Di Giuseppe

, 03 maggio 2020. Il settore turistico risulta essere uno dei settori maggiormente colpiti dall’ondata pandemica del covid-19, e per una stagione estiva che si presta ad arrivare, lo scenario non si prevede nel migliore dei modi. Una situazione incerta, e lo conferma anche il Rag., Presidente della sezione della, che in un video collegamento ha detto “Ho l’impressione che sarà un anno transitorio e particolare, non sappiamo bene come andrà. Mi auguro che la curva dei contagi possa arrivare al fattore negativo, in modo da consentirci un minimo di attività”.

“Sono purtroppo consapevole che quest’anno non si potranno svolgere le attività tradizionali – ha proseguito Di Giuseppe con riferimento alla festa del Crocifisso del Lago che si tiene ogni anno a Foce Varano il 23 Agosto, e ha aggiunto – probabilmente faremo un’attività molto più adeguata alle esigenze che ci saranno imposte”.

Di Giuseppe, che svolge la professione di commercialista a Foggia, ha espresso la sua vicinanza alle tante imprese preoccupate per la loro sorte di fronte ad un nemico invisibile, soprattutto per quelle impegnate nelle attività turistiche. “Vivo questo problema per una questione di affetti verso i territori garganici. Uno sblocco totale, un ripristino della vita ordinaria credo che sarà complicato. Spero che a Giugno ci sia un po’ di libertà unitamente al buonsenso di tutti noi, al di là della mascherina e del distanziamento sociale, in modo da vivere una vita “semi normale” e in qualche maniera gestire la stagione estiva”.

Articolo di Valerio Agricola – Intervista a cura di Giuseppe Laganella – Video e Montaggio a cura di Vittorio Agricola