Travel-Bonds, acquista oggi, viaggia domani!

L’idea è di Nico Muro e Vincenzo Borgogna, isolani doc, fondatori di travel-bonds.com e vuole fornire liquidità agli operatori di viaggio e, al contempo, offrire ai clienti, quando le misure anti-contagio saranno superate, l’opportunità di accedere ai servizi di un ristorante o di un albergo a propria scelta a un costo inferiore.

“Il mondo sta affrontando una crisi senza precedenti e l’industria del turismo e dei viaggi è

la più colpita”, sottolinea Nico Muro, co-founder di travel-bonds.com. Ora è il momento di

salvare vite e imprese, di sostenere le nostre famiglie, amici e colleghi e di mostrare

solidarietà tra persone, nazioni e imprese. Il nostro programma mira a fornire alcuni fondi a quelle piccole imprese di viaggi temporaneamente chiuse. Chiediamo a tutti di investire nella vostra cena e vacanza futura”. L’iniziativa, nata per hotel e ristoranti, si aprirà anche ad altri servizi come Beauty e SPA, sailing charter, tour ed escursioni. Ma come funziona un T-bond? Esattamente come un buono di risparmio, un investimento, spiegano gli ideatori di una iniziativa che parte dalla più piccola isola del golfo di Napoli, ma non ha vincoli geografici e abbraccerà le più importanti mete turistiche nazionali.

Le nostre obbligazioni sono vendute con uno sconto dal 25% al 30% rispetto al valore

nominale. I clienti possono riscattare le obbligazioni al valore nominale soggiornando in

hotel o cenando al ristorante. Ciò significa un ritorno sull’investimento superiore a qualsiasi

altro investimento sul mercato. Inoltre, i T-bond hanno un obiettivo sociale e di solidarietà

supportando un settore fortemente colpito dalla crisi. Per essere precisi: Non ci sono costi di transazione per i clienti. Gli operatori turistici pagheranno una commissione del 3% per ogni obbligazione (Travel Bond) emessa, che copre esclusivamente i costi di gestione di questa iniziativa.

Per maggiori informazioni: www.travel-bonds.com Travelbonds: Nico Muro e Vincenzo Borgogna ed i loro collaboratori, sono un gruppo di professionisti dell’ospitalità, del marketing e della finanza con grande consapevolezza della sfida che alberghi, ristoranti e servizi di bellezza e benessere stanno affrontando in questo momento. Gestiamo hotel, ristoranti, appartamenti di servizio da 15 anni e abbiamo sviluppato una forte esperienza nei mercati finanziari.