“Abbiamo catturato il serval” ma in gabbia i Forestali trovano una gatta nera

Bari, 03/04/2021 – (repubblica) La trappola era stata piazzata nel parco di Lama Balice, fra l’aeroporto Karol Wojtyla di Bari il rione San Paolo, alla periferia della città. È la stessa area nella quale sarebbe stato avvistato un Serval nero, felino selvatico originario dell’Africa che si nutre di volatili e roditori. Peccato però che quando carabinieri forestali e veterinari dell’Asl Bari sono arrivarti sul posto – era sabato 1° maggio – in quella gabbia hanno trovato un gatto nero. Non una bestia da 12 o 15 chili di peso, ma una gattina di circa tre chili.

Non è detto che il Serval non sia in zona. Di certo però, quello che è finito in gabbia, con il gattone africano ha in comune soltanto il colore del pelo e l’appartenenza alla stessa famiglia: i felidi, appunto. Per il resto non c’è traccia né della pantera nera che ha terrorizzato mezza Puglia, né del Serval che ha solleticato la curiosità dei pugliesi (e non solo) negli ultimi giorni. La gattina è stata portata all’Osservatorio faunistico regionale di Bitetto e sottoposta ai prelievi di routine per capire se possa comunque trattarsi di un incrocio fra Serval e gatto. Una circostanza che il direttore sanitario della struttura, Antonio Camarda, professore alla facoltà di Veterinaria dell’Università di Bari, esperto in patologia aviaria e animali selvatici, esclude del tutto. (repubblica)