“Emergenza Covid nel carcere di Foggia”, appello SAPPE al Prefetto Grassi

Emergenza Covid, Casa Circondariale Foggia.

“Egregio signor Prefetto , la segreteria regionale del SAPPE sindacato

autonomo polizia penitenziaria maggior sindacato di categoria, è molto preoccupata

per quello che sta accadendo nella casa circondariale di Foggia a seguito dello

sviluppo di alcuni contagi di covid che, stanno mettendo in grave rischio la

sicurezza del penitenziario, e di chi ci lavora.

In più occasioni questa O.S. ha richiamato l’ASL di Foggia ai propri doveri

derivanti da protocolli nazionali e regionali inerenti la cura dei detenuti che, ha

creato e crea molti problemi a partire da quelli con gravi patologie psichiatriche.

Purtroppo allo stato dobbiamo registrare che presso le carceri del distretto

Foggia, Lucera, e San Severo la campagna vaccinale mai veramente decollata si

sarebbe bloccata da giorni, come pure non sarebbe mai stata intrapresa una seria

campagna di screening a tappeto sia per i detenuti che i poliziotti penitenziari, al fine

di prevenire focolai e contagi.

Vogliamo anche rappresentare che l’emergenza covid negli altri penitenziari della regione non desta le gravi preoccupazioni del carcere di Foggia, poiché le ASL

competenti con serietà e responsabilità hanno portato avanti il programma di vaccinazione per i lavoratori penitenziari ed i detenuti, riducendo con ciò il pericolo

di contagi o focolai.

Peraltro non si capisce questa “disattenzione” dell’ASL di Foggia, nonostante

sia il Capo dello Stato che il ministro della Giustizia abbiano posto l’accento sulla

necessità di mettere in sicurezza dal virus, le carceri italiane.

Signor Prefetto ci permettiamo di chiedere un Suo Autorevole intervento

presso il Dirigente Generale dell’ l’ASL di Foggia poiché se non riprende il piano

vaccinale nei penitenziari della provincia con urgenza e massicciamente così come

previsto dalle norme, ci potrebbero essere serie e pericolose ripercussioni sulla

sicurezza pubblica determinate sia dall’esplosione di ricoveri di detenuti presso gli

ospedali del distretto, nonché dalla decimazione dei poliziotti penitenziari, già in

forte carenza di organico, per cui non potrebbero essere garantiti i servizi minimi

nel penitenziario di Foggia.

Fiduciosi che quanto prospettato possa essere attentamente valutato, si

ringrazia per l’attenzione e le porgiamo distinti saluti”.