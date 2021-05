Giuro di Fare. A. Iaccarino: “E’ il momento di una ripresa di tutti i settori di Manfredonia”

3 maggio 2021. #GIURODIFARE, VENTIQUATTRESIMA PUNTATA. Ospite la signora Antonella Iaccarino, imprenditrice dell’Osteria Boccolicchio di Manfredonia, dello chef William Tespi.

Il locale è situazione in zona via Maddalena, centro storico della città sipontina. Un luogo incantevole, un cortile riconoscibile anche grazie a un artistico murales. Una zona rivalutata, ma dovrebbe esserlo ancora di più. Lo stesso per la categoria dei ristoratori. Tra le categorie più colpite dall’emergenza sanitaria c’è sicuramente quella dei ristoratori.

Coperture irrilevanti del Governo. A metà aprile Fipe-Confcommercio aveva sottolineato la drammatica situazione in cui versa il comparto. “I contributi a fondo perduto ricevuti tra il 2020 e il 2021 dai titolari di bar e ristoranti sono stati ritenuti poco o per nulla efficaci dall’89,2% degli imprenditori, con otto titolari su 10 che si sono visti ristorare il 10% circa di quanto perso lo scorso anno“, spiega un comunicato della Federazione italiana pubblici esercizi.

Per info: segreteria@statoquotidiano.it – g.defilippo@statoquotidiano.it @Statoquotidiano​