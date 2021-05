La giunta comunale delibera: “Parte offesa contro Iaccarino e Capotosto”

“Non differire l’intervento dell’amministrazione nella vicenda giudiziale a una futura ed eventuale richiesta di rinvio a giudizio degli indagati (in tempi non pronosticabili) ma anticipare fin d’ora la sua partecipazione attiva al procedimento penale in corso, nelle forme dell’intervento quale persona offesa dai reati ipotizzati, con possibilità di esercitare i diritti e le facoltà conseguenti “in ogni stato” del procedimento medesimo”.

Dopo gli arresti di due consiglieri comunali il 30 aprile scorso, la giunta stamattina ha deliberato di partecipare quale parte offesa al procedimento penale di Iaccarino e Capotosto che si andrà a svolgere. Un’anticipazione che Landella aveva fatto durante l’intervista con i cronisti il giorno stesso.

“Mediante notizie di stampa- si legge nella delibera- si è avuto conoscenza dell’avvenuta sottoposizione a misure cautelari personali coercitive dei Consiglieri comunali Leonardo Iaccarino e Antonio Capotosto, motivata dalle accuse di corruzione per atti contrari ai doveri d’ufficio e peculato per il primo, nonché, per entrambi, di tentata indebita induzione di un imprenditore a corrispondere denaro per agevolare l’approvazione di una delibera a contenuto economico in favore dello stesso.

Entrambe le contestazioni implicano un grave e immediato effetto lesivo della immagine dell’amministrazione nel complesso, determinando ipso facto l’acquisto della qualità di persona offesa del reato in capo all’Ente Comunale. Si ritiene opportuno incaricare un difensore per l’assistenza tecnico-legale dell’Amministrazione nel concreto esercizio dei diritti e facoltà di persona offesa dai suddetti reati”.

“Valutate le caratteristiche essenziali delle fattispecie penali contestate agli indagati e le corrispondenti esigenze defensionali dell’Ente comunale correlabili alla sua veste di persona offesa dai reati medesimi, si ritiene opportuno e necessario incaricare un professionista di livello notorio in tale settore particolare – in considerazione sia dell’elevato carico di lavoro e delle esigue risorse umane nell’ambito delle attuali disponibilità del Servizio Avvocatura interno – demandandone al sindaco, previa interlocuzione con la struttura legale, l’individuazione in un professionista autore di pubblicazioni di pregio riconosciute in materia di reati contro la P.A. e correntemente aduso alla pratica forense in tali vicende”.