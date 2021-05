La giunta delibera sull’ “immagine lesa”, l’aula attende i nuovi consiglieri

Che il consiglio comunale abbia subito un colpo non indifferente a causa di 3 arresti in 2 mesi (Longo, Iaccarino e Capotosto) è ribadito dalla delibera di giunta di oggi, “immagine lesa”, per cui l’ente si costituirà parte offesa nei procedimenti penali che saranno.

Di “immagine lesa” si era già detto nella mozione di sfiducia che ha portato alla sostituzione di Iaccarino da presidente del consiglio, motivazione addotta e ribadita dal primo grado di giudizio amministrativo.

La giunta nuova delibera di fronte ad un consiglio assottigliato dagli arresti e che procede per surroga. A Longo è seguito Bove, a Capotosto, forse, subentrerà Eugenio Iorio, eletto nell’Udc. Non è certo, finora, se accetterà, eventualmente restando nel medesimo partito in cui è stato eletto. Sonia Ruscillo – tocca a lei dopo Iaccarino nelle liste di Fi- da ex assessore in quota al sindaco della Lega potrebbe ritornare in consiglio comunale.

La giostra degli avvicendamenti può continuare e l’esecutivo rinnovato si attrezza contro la “lesione di immagine”.

Dal punto di vista dei gruppi consiliari che siedono a Palazzo di città, è Fdi quello che sta “tagliando” più consiglieri, eletti che restano tali ma non con l’insegna del partito.

Ieri è stato comunicato il deferimento agli organi nazionali di Erminia Roberto che, tempestivamente, ha risposto chiedendo spiegazioni. Nel partito di Meloni a Foggia il silenzio è totale, nessuno interviene sulla raffica di sospensioni in atto. C’è qualcosa di cui è a conoscenza Bignami e che non è dato sapere, nemmeno ai diretti interessati? Mistero.

Con la sospensione di Capotosto viene meno il gruppo consiliare “Insieme per Foggia”, ricostruirlo sulla base dei nuovi arrivi (in supplenza, per ora) è alquanto improbabile. Certo Ruscillo (se fosse lei in aula) non sarebbe nel gruppo dei 13 con l’opposizione, se fosse Iorio a entrare in consiglio comunale, dato che non si vedeva da un po’ nella vita politica, bisognerà valutare le scelte. Regge l’equilibrio dal punto di vista dei numeri.

Paola Lucino, 3 maggio 2021