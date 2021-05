Mattinata. Morte presunta scomparso Francesco Simone, Tribunale pubblica decreto

(STATOQUOTIDIANO, ore 13). Foggia – Mattinata, 03 maggio 2021. Su ricorso dell’avvocato Alberto Ciuffreda, i genitori di Francesco Simone – nato a San Giovanni Rotondo il 25.07.1984, con ultima residenza a Mattinata (Fg) – , hanno richiesto al Tribunale di Foggia di dichiarare la morte presunta del loro figlio scomparso dal 25.07.2009.

Il Tribunale di Foggia con decreto del 17.02.2021, R.G.V.G. 77/2021, ha da qui ordinato le pubblicazioni per la richiesta di morte presunta di codesto estratto, “con invito a chiunque ne abbia notizie a farle pervenire al Tribunale entro 6 mesi dall’ultima pubblicazione“.

TRIBUNALE DI FOGGIA. Richiesta di dichiarazione di morte presunta.

FOCUS SCOMPARSA FRANCESCO SIMONE

Anche se sono passati 12 anni circa dalla scomparsa del ragazzo, i genitori di Francesco Simone continuano a confidare di avere notizie sul figlio, seppur in forma anonima.

Si ricorda come, negli scorsi mesi, la magistratura inquirente ha sottoposto i genitori del ragazzo al test del DNA per valutare possibili compatibilità con le “ossa, tra le quali alcune di chiara provenienza umana” rinvenute in una gravina tra Vieste e Mattinata, “a una profondità di oltre 30 metri“.con quanto rinvenuto nel marzo 2018.

Relativamente a un legame tra i resti rinvenuti e una delle persone scomparse negli ultimi anni in Provincia di Foggia, non sono mai arrivate conferme, ipotesi o piste preferenziali sin dal marzo 2008.

LA SCOMPARSA NEL LUGLIO 2009

Sono passati quasi 12 anni dalla scomparsa del 25enne di Mattinata, Francesco Simone, alto un metro e sessantacinque, capelli e occhi castani. Prima della scomparsa Francesco viveva a Mattinata, con due figli e l’allora convivente. E’ stata proprio quest’ultima, insieme ai genitori e a suo fratello, a dare l’allarme della scomparsa del ragazzo.

Da allora la vita dell’intera famiglia è stata stravolta.

Di questo caso, simile nelle sue modalità a quello di Angelo Iaconeta, altro mattinatese scomparso e mai più ritrovato, si è occupato anche la trasmissione Rai “Chi l’ha visto?”. Si ricorda come, nei giorni successivi alla scomparsa di Francesco Simone, i carabinieri ritrovarono la sua auto «Volkswagen Lupo». L’utilitaria si trovava in contrada «Mattinatella», situata a pochi chilometri dal paese. La «Lupo» dello scomparso era parcheggiata regolarmente, con gli sportelli chiusi: all’interno dell’auto non furono ritrovate tracce di sangue.

Ipotesi legame tra rinvenimento ossa e scomparse per “lupara bianca”

Si ricorda come, dopo aver stabilito ufficialmente il rinvenimento di ossa appartenenti a un corpo umano, attraverso le analisi dei Carabinieri del R.I.S. (rilevamento del cromosoma dal frammento osseo rinvenuto e raffronto con dna), si procede per prassi per determinare se ci sia un legame o meno tra i resti rinvenuti e una delle persone scomparse. Persone per le quali si è parlato di “lupara bianca“.

Video fiaccolata a Mattinata “Scomparsi nel nulla”

Archivio. La scomparsa di Francesco Li Bergolis (Giugno 2010. Ricerche Vieste)

Nomi. Ipotesi

Tra i nomi (senza che vi sia, come detto, alcuna conferma, ipotesi o pista preferenziale) è possibile ricordare: Alessandro Ciavarella, scomparso l’11 gennaio 2009 a Monte Sant’Angelo; Francesco Libergolis, l’allevatore 41enne originario di Monte Sant’Angelo, legato (I grado per via paterna) alla famiglia mafiosa garganica e scomparso lo scorso 24 giugno 2010 (Focus scomparsa).

Dopo il ritrovamento lo scorso 6 luglio 2010 della Fiat Punto dell’uomo in località Selvaggio, in una zona fittamente boschiva di Vieste (con precisione nei pressi di una stradina interrotta per lavori in corso, dopo un bivio tra Vieste e Mattinata, verso un residence. In particolare si tratta della statale interna per Mattinata in un tratturo in località Paradiso Selvaggio, vicino all’omonima discoteca da tempo chiusa) i carabinieri operanti avevano intensificando le ricerche per ritrovare l’uomo, che tuttavia non fu mai più ritrovato.

Ancora, tra le persone scomparse nel nulla e per le quali si sono ipotizzati casi di “lupara bianca”: Salvatore Ranieri, 25 anni di Vieste, scomparso nel luglio 2003; Angelo Iaconeta, 37 anni di Mattinata, scomparso nell’agosto 2003; il citato Francesco Simone, di Mattinata, scomparso il 23 luglio 2009 a 25 anni; Angelo Tricarico scomparso dalla mattina del 22 agosto del 2013 a San Nicandro Garganico; Francesco Armiento scomparso il 27 giugno 2016 in agro di Mattinata; Gianluca Campanile, 34enne foggiano, scomparso l’1 dicembre 2016; Pasquale Notarangelo, il giovane di 26 anni – originario di Vieste-, del quale non si hanno più notizie dallo scorso 24 maggio 2017; Matteo Masullo, 30 anni, detto “Bacchettone” per il fisico snello, originario di San Marco in Lamis. L’uomo sarebbe stato visto l’ultima volta “la sera del 7 febbraio 2017 a Termoli”.

A cura di Giuseppe de Filippo – g.defilippo@statoquotidiano.it