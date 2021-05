Primo Maggio e caso Fedez: la stridente ipocrisia in una giornata dedicata ad altro

Bari, 03/05/2021 – Primo Maggio, Festa dei Lavoratori. O forse no. Come ogni anno c’è il “Concertone” su Rai 3, evento dove si susseguono una serie di artisti, alcuni semisconosciuti, che mai come in questa occasione di crisi pandemica, avrebbero dovuto parlare dei temi connessi alla crisi del lavoro. Si parlerà dunque dei lavoratori sfruttati di Amazon? Denunciare le mille inadempienze del Governo nei confronti dei lavoratori italiani che aspettano la cassa integrazione da mesi? Delle tante categorie ridotte in ginocchio dalle “chiusure” più o meno discutibili?

Manco per sogno! Così come è diventata abitudine da tempo immemorabile, il “Concertone” diventa solo l’ennesima vetrina ed occasione per la propaganda politica che separa categorie di lavoratori in base al colore (politico) invece di unirli in una festa che “tecnicamente” è di tutti. Si è parlato del DDL Zan, di una legge che annovera, tra le altre cose, anche la possibilità, persino con l’arresto, per chi contesta la compra vendita di neonati attraverso la pratica dell’utero in affitto. Un DDL che trova opposizione anche in alcune associazioni LGBT.

Cosa centra con il mondo del lavoro? Assolutamente nulla. Come detto sopra si tratta di una vetrina da sfruttare, poco importa che sia la festa dei lavoratori. I media hanno parlato all’unisono del surreale tentativo di “censura” tra un cantante impegnato a sponsorizzare un legge del PD e un dirigente Rai 3 (rete da sempre lottizzata dal PD). Una “censura” che si manifestata nel ritenere “inopportuno” un testo del genere in quella giornata dedicata ad altro, senza voler imporre niente. Tanto è vero che l’artista “perseguitato” dalla censura ha fatto il suo intervento normalmente, ma sicuramente ottenendo più attenzione, ostentando il suo ruolo di “perseguitato”.

D’altra parte non molti sanno che Fedez è anche autore della canzone “L’Illuminato” dove si spiega che “Mi interessa che Tiziano Ferro Mi interessa che Tiziano Ferro abbia fatto outing Ora so che ha mangiato più wurstel che crauti Si era presentato in modo strano con Cristicchi “Ciao sono Tiziano, non è che me lo ficchi”.

Testo che ben poco si sposa con la causa della lotta all’omofobia abbracciata di recente dal cantante. Se a suo tempo lo stesso Tiziano Ferro lo definì “un bulletto” oggi è la giornalista Selvaggia Lucarelli, sui social, a rispolverare qualche altarino dimenticato dal passato (recente) del rapper milanese “Quella strofa era violenta – chiosa la Lucarelli -, qualunque lettura le si voglia dare. La canzone è ancora lì, mai ritirata”.

Se diversi politici tra cui deputato del Pd Michele Bordo ha parlato di “libertà di espressione che in Rai andrebbe sempre rispettata”, sono in pochi a ricordare la lunga fila di artisti e giornalisti (Guzzanti, Luttazzi etc) che proprio in Rai hanno dovuto emigrare per altre reti o addiruttura smettere con la tv per ripiegare in teatro. Tutto però in nome di giustificazioni molto più fantasione e ipocrite del semplice termine “censura”.

A cura di Michele Solatia, Foggia 3 maggio 2021