Una giovane foggiana si inventa un lavoro in tempo di Covid

Foggia, 03/05/2021 – (gazzettasansevero) 28 anni, sanseverese, oltre 120mila follower su Instagram e già 10mila clienti (+1400% in appena 18 mesi). Maria Pia Priore, laureata in farmacia, si è inventata un nuovo business online che è decollato durante la pandemia. Inventiva e creatività alla base di un progetto fuori dagli schemi, da studiare come vero e proprio case history dell’e-commerce italiano.