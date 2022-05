Aggressione a Iemmello durante Foggia-Catanzaro: altri daspo

FOGGIA, 03/05/2022 – (gazzettamezzogiorno) Si è tenuta questa mattina a Foggia una riunione del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica per l’esame della questione relativa ai disordini durante la partita Foggia – Catanzaro dello scorso 11 aprile.

L’esito della riunione, alla presenza dei vertici delle Forze dell’ordine, della Lega Pro (compreso il presidente Ghirelli) e del presidente del club pugliese Nicola Canonico, è stato di altri daspo: un anno per altri due tifosi ritenuti responsabili di un lancio di bottiglia e di aver fatto esplodere un petardo. I tifosi protagonisti dell’invasione di campo e della tentata aggressione di Iemmello erano già stati sanzionati con il daspo di cinque anni. “Dobbiamo cercare di dare un’immagine diversa della città, di far divertire le persone e portare allo stadio il numero maggiore di famiglie, affinché le partite producano divertimento, non guerriglie”, ha aggiunto Canonico. (gazzettamezzogiorno)