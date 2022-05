Fila al pronto soccorso di Foggia, non ne può più e se ne va a San Giovanni

Statoquotidiano.it, 3 maggio 2022. “Questa mattina alle ore 11 e 35 cado a terra. Inizio a gridare come un pazzo, mi butto fuori, grido aiuto, Panico Totale, corre il mio vicino, corre mia moglie e i suoi genitori. Prendo 2 Beacid e 1 Riopan. I dolori strazianti si attenuano, ma non finiscono e con il passare del tempo, ritornano. Chiamiamo l’autoambulanza che mi porta in ospedale, ore 12,16. Faccio una prima accettazione, sono le 13:21. Prelevano il sangue, ma nessun dottore mi visita perché ci sono 4 casi in rosso.

Alle 16:25 chiedo a che punto siamo: sempre 4 codici rossi e 2 celesti, il giallo non esiste più. Dico alle persone lì presenti che mi sento male, e che da lì a poco mi sarei accasciato a terra”. Lo scrive su facebook Rocco Scarnecchia, che posta anche la foto.

“Per disperazione e per non passare dalla parte del torto me ne vado. San Giovanni!. Questa triste storia- commenta Scarnecchia- appena passerà questo mio fortissimo dolore, sperando che non si tratti di un ulcera, e non di semplici spasmi, arriveranno subito a tutti i livelli istituzionali che dovranno prendere atto della gravità e delle azioni che necessita il pronto soccorso di Foggia, con tutti i canali formali del caso e con l’uso di tutti i canali di informazione televisiva, giornalistica e social”.