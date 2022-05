La Spada e la statua di San Michele Arcangelo trasportata a Donnici

MONTE SANT’ANGELO (FOGGIA), 03/05/2022 – (quicosenza) Dopo due anni di “stop forzato” causato dalla “pandemia”, ritornano nella Comunità Parrocchiale di Donnici i tradizionali festeggiamenti in onore del Patrono, San Michele Arcangelo che vedono, ogni anno, la partecipazione di centinaia di fedeli provenienti anche da tutti i comuni dell’hinterland.

Quest’anno gli stessi assumeranno particolare solennità per l’arrivo, dal 5 all’8 maggio, della Statua e della Spada di San Michele Arcangelo provenienti dalla Basilica di Monte Sant’Angelo, in provincia di Foggia, considerato uno dei principali luoghi di culto nel quale sono avvenute ben quattro Apparizioni del Santo. In particolare, la Spada è quella impugnata dalla imponente ed inamovibile statua di San Michele Arcangelo, esposta sull’altare maggiore della rinomata Basilica e la stessa viene portata in peregrinatio, dai Padri dell’Ordine dei Micheliti, custodi del luogo di culto, solo in poche e selezionate occasioni. (quicosenza)