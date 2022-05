Manfredonia. Arcivescovo Moscone: “Violenza di carattere sessista, solidarietà a Lucia Piemontese”

(nota stampa). Oggi celebriamo la Giornata Mondiale della Libertà di Stampa, una conquista non facile che permette a tutti gli organi di stampa, tutti i giornalisti, di svolgere il loro lavoro come “servizio all’umanità e alla storia” come ho avuto modo di richiamare nei giorni scorsi.

Il lavoro del giornalista, dicevo, è “saper individuare, cogliere, negli avvenimenti della cronaca la fragilità dell’umanità che lasciata a se stessa diventa preda della violenza e della divisione”.

Alla luce di questo non posso come Pastore della nostra Chiesa Diocesana non manifestare la piena solidarietà alla giornalista Lucia Piemontese, vice direttore dell’Attacco, per la violenza di carattere sessista subita con il ritrovamento di alcune scritte su un muro.

Tale atto va denunciato poiché svilisce il lavoro stesso della giornalista e la sua dignità di donna. La libertà di stampa, il diritto di cronaca, va custodito e promosso. Si potrà non essere d’accordo, si potrà rispondere e dissentire, denunciare nelle sedi opportune, ma mai

sfociare in atti di violenza fisica, verbale o scritta che sminuiscono la dignità della persona.

Manfredonia, 3 maggio 2022

+ Franco Moscone, crs Arcivescovo