Manfredonia. Il sindaco Rotice: “Forza Lucia, non sei sola”

(nota stampa). “Denigrare volutamente una donna offendendola squallidamente nella sua dignità con il solo scopo di pensare di screditarla ed intimidirla è un gesto di una gravità inaudita che una città come Manfredonia, nel 2022, nella giornata della libertà di stampa, condanna fermamente e ripudia.

Ciò che è accaduto in città in questi giorni ai danni della nostra concittadina Lucia Piemontese, giornalista del quotidiano “l’Attacco”, è di una gravissimo. A Lucia la solidarietà di tutta l’Amministrazione comunale ed il sostegno a continuare nel suo impegno giornalistico che, ne sono certo, non sarà scalfito e distratto da queste vili intimidazioni.

Così come sono certo che le Forze dell’Ordine sapranno subito tutelarla ed individuare i responsabili di questi episodi spregevoli.

La mafia ha varie e pericolose forme e nessuna va sottovalutata, ma tutte combattute a difesa della legalità e della libertà di un territorio che dice basta alla morsa asfissiante della criminalità. Essere donna non è e non sará mai una criticità. Forza Lucia, non sei sola!”.