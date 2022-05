Meteo Puglia: punte di 24 gradi nel Foggiano, poi calo termico

FOGGIA, 03/05/2022 – (3bmeteo) SITUAZIONE. Nonostante una certa instabilità si presenterà su parte d’Italia nel corso della settimana, soprattutto durante le ore diurne, le temperature guadagneranno alcuni nei prossimi giorni.

Una volta interrotti i refoli di aria fresca balcanica che hanno impegnato lo Stivale in avvio di settimana, al loro posto subentrerà un respiro più mite mediamente sudoccidentale, seppur a tratti umido e foriero di alcuni rovesci o temporali. Le temperature sulle nostre regioni aumenteranno in modo molto progressivo fin verso la metà della settimana, culminando sulle regioni meridionali.

Nella giornata di giovedì, inoltre, l’ingresso di correnti sciroccali al suolo sulle regioni meridionali determinerà un ulteriore aumento delle temperature su parte della Sicilia, a cui si dovrebbe aggiungere l’effetto dei venti di caduta sul versante settentrionale. Nel frattempo al Nord la tendenza dovrebbe già cominciare ad invertirsi, per l’arrivo di una perturbazione dal Centro Europa con temperature in calo, nei giorni successivi anche sul resto d’Italia.

TEMPERATURE MERCOLEDI‘. Poche variazioni rispetto alle 24 ore precedenti, se non un ulteriore lieve aumento sulle isole maggiori e al Sud, specie in Sicilia che risulterà l’area più mite d’Italia, con punte di 24/25°C sulle zone interne. Relativamente caldo anche sulla pianura padano-veneta e sul Foggiano, con massime intorno a 24°C.

TEMPERATURE GIOVEDI’. Si comincerà a perdere qualche grado nei massimi al Nord e in Sardegna a causa di una maggior instabilità, ma al Sud è atteso un ulteriore lieve aumento per la rimonta temporanea di un campo di alta pressione dalle basse latitudini mediterranee. Mentre al Nordovest si tornerà sotto i 20°C (a tratti anche in Sardegna), al Sud si salirà ancora fin verso i 24/26°C su parte della Calabria. Non è escluso che su alcune zone della Sicilia settentrionale l’ingresso di correnti secche di Scirocco possa far raggiungere picchi di 26/27°C, come sul Palermitano.

Temperature previste per giovedì

TEMPERATURE VENERDI’. Ad eccezione del Nordovest dove subentreranno le prime schiarite e le massime recupereranno alcuni gradi, sul resto d’Italia le temperature caleranno, a causa di frequenti piogge e rovesci. Attese massime inferiori a 20°C su Nordest e regioni centrali, sui 20/22°C al Sud.

TENDENZA WEEKEND. Poche variazioni nel fine settimana, se non la tendenza ad un certo aumento dei valori al Nord, primo settore a liberarsi dalla fase instabile che si concentrerà al Centro-Sud. (3bmeteo)