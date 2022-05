Puglia, infermieri idonei al concorso in sit-in di protesta

FOGGIA, 03/05/2022 – Giovedì 5 maggio c.a. dalle ore 10:00 alle ore 13.00, il gruppo di infermieri idonei al concorso indetto dalla Regione Puglia nel 2019 ha organizzato un sit-in di protesta per manifestare la propria delusione verso le decisioni di esa e scelta che propendono verso le stabilizzazioni, ritardando il naturale scorrimento di una graduatoria pronta ed operaEva, uEle a coprire le carenze di personale infermierisEco dichiarate dagli assessori regionali del comparto Sanità nei diversi arEcoli ed interviste pubblicate in questo periodo.

Il gruppo di infermieri che lavorano nella sanità privata e nella sanità extra regionale, ha richiesto con diverse le;ere (non considerate) agli enE interessaE, incontri per chiarire le moEvazioni di queste scelte e per reclamare il riconoscimento degli sforzi sostenuE in questo periodo di pandemia, dove hanno conEnuato a garanEre un livello assistenziale, lo;ando assieme a tuM gli eroi e protagonisE che hanno permesso di affrontare le difficoltà de;ate dal Covid 19.

Gli infermieri idonei valutati per meritocrazia, manifesteranno uniti con una sola richiesta e desiderio: ASSUNZIONI CON SCORRIMENTO DELLA GRADUATORIA SUBITO. La manifestazione si svolgerà sul Lungomare Nazario Sauro di Bari al numero 33 fronte la sede della Presidenza Regione Puglia con la speranza di essere ricevuti ed ascoltati