Rubata auto del medico di guardia nella BAT, lo sfogo del dott. Dicataldo

TRINITAPOLI (BAT), 03/05/2022 – Nell’ambulatorio della guardia medica dell’Asl bat nemmeno i medici possono dormire sonni tranquilli sopratutto medici della guardia medica.

Oggi l’ha denunciato pubblicamente sui social un medico il dott. Francesco Dicataldo, che fa servizio in guardia medica notturna a Trinitapoli dove ha subito un furto del proprio veicolo fortunatamente ritrovato grazie al pronto intervento dei carabinieri. Il medico lamenta la mancanza di vigilanza della struttura che compromette il servizio stesso. Per due ore infatti il servizio è stato sospeso per impossibilità temporanea del medico di garantire un pronto intervento. Si chiede l’intervento delle istituzioni per garantire la sicurezza del luogo che di notte rimane completamente isolato .

“Continuità assistenziale di Trinitapoli: poco dopo la mezzanotte,- scrive il medico- dei ladri si sono intrufolati all’interno del parcheggio manomettendo il cancello portandosi via la mia auto (li ho visti spingere l’auto in direzione Margherita di Savoia). Dopo circa 10 minuti sono arrivati sul posto i carabinieri e seguendo lo stesso tragitto hanno rinvenuto l’auto abbandonata e priva di danni… ancora non ci credo. Non è possibile che si arrivi al punto di derubare mezzi di trasporto a maggior ragione se possono servire durante il servizio a sanitari che prestano e dedicano il loro tempo a salvaguardare la salute e la vita delle persone. Vergogna !”.

Michele Mininni