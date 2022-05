Si parte! Ecco la XXIX edizione del Torneo Over 35 Città di Manfredonia

StatoQuotidiano.it Manfredonia, 03 Maggio 2022. Nato da una felice intuizione, del compianto ex dirigente del Manfredonia Calcio, Giovanni Osbello, parte questa sera la XXIX edizione del Torneo Over 35 Città di Manfredonia, di cui Matteo Spagnuolo fu primo organizzatore, nonché presidente della Lega Calcio Uisp negli 89-90.

Matteo Spagnuolo, intervistato da Antonio Castriotta per Stato Quotidiano, fu ex ala destra, che ha militato con buona qualità nella N.A.G. (Nucleo Addestramento Giovani Calciatori, istituita dalla Figc negli anni 60’ n.d.r.), abbandonò la carriera calcistica prematuramente molto giovane, per via degli impegni professionali nella storica barberia di Corso Manfredi 12 del maestro Matteo Spagnuolo, che non gli consentivano di allenarsi con continuità. In collaborazione con il Movimento Sportivo Fiamma, il cui presidente era G. Marasco, organizzò con continuità per circa un decennio, svariati tornei anche aziendali e giovanili.

La kermesse amatoriale, originariamente, non era per giocatori ultratrentacinquenni ma destinata a giovani talenti, spesso sprovvisti anche di indumenti da gioco. L’idea era quella di far disputare gare a coloro che smettevano di giocare, per motivi professionali anche in giovanissima età. All’epoca vinse la primissima edizione la compagine di Pierino Piemontese. Con gli anni a venire il torneo assunse sempre più importanza, tale da divenire un vero e proprio campionato con 18 squadre e punto di riferimento provinciale, con squadre provenienti da svariate città della Capitanata.

Tra i vari calciatori importanti che hanno militato in questa manifestazione, nei ricordi di Matteo Spagnuolo, si ricordano i vari Terracenere del Bari, i cugini Merla, Palladino e Bucaro del Foggia, Walter Chiarella (Ex Catanzaro) e i nostri sipontini D’Errico, veri campioni di categorie superiori e grande carriere.

Tornando all’attualità, presso il campo sportivo Miramare, calcio d’inizio alle ore 19:30, della gara inaugurale tra Bar Principe Umberto vs Renzullo Impianti. La manifestazione è organizzata dal comitato Uisp Manfredonia-Foggia del presidente Orazio Falcone in collaborazione con la società sportiva Manfredonia Calcio.

Presenzierà all’evento il sindaco della città di Manfredonia, ing. Gianni Rotice. Iscritte alla competizione 6 compagini con diverse vecchie glorie che calcheranno il terreno di gioco, per il consueto divertimento dei tanti appassionati e curiosi cittadini che numerosi affolleranno gli spalti.

Intervista Antonio Castriotta

A cura di Antonio Monaco. Manfredonia, 03 Maggio 2022