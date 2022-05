Truffe romantiche dei finti “vip”: vittime anche a Foggia

FOGGIA, 03/05/2022 – (milanotoday) Con le loro vittime, tutte donne sole e in un momento complicato della loro vita, si fingevano professionisti, appartenenti alle forze dell’ordine, cantanti famosi.

Dopo aver conquistato la loro fiducia, le convincevano a mandare loro dei soldi. Tanti soldi. Diciannove persone – tutti cittadini nigeriani tra i 22 e 42 anni – sono state arrestate dai carabinieri del comando provinciale di Savona con le accuse di associazione per delinquere finalizzata alla truffa e al riciclaggio internazionale di denaro. I fermati, stando a quanto ricostruito dalle indagini, sarebbero coinvolti in centinaia e centinaia di raggiri messi a segno in tutta Italia, con un giro d’affari stimato in oltre 5 milioni di euro.

Finora il lavoro degli investigatori ha permesso di identificare “433 vittime” tra “Savona, Genova, Imperia, Milano, Bergamo, Lecco, Varese, Torino, Alessandria, Novara, Trento, Padova, Verona, Venezia, Bologna, Arezzo, Livorno, Roma, Teramo, Napoli, Foggia, Lecce, Cosenza, Catania e all’estero”. (milanotoday)