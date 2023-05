Cerignola, uomo ferito in via Rialto: d’urgenza a Casa Sollievo (FOTO)

FOGGIA – U n uomo di 42 anni ha riportato due ferite da arma da fuoco al collo e al volto a Cerignola . Il fatto è avvenuto intorno alle 21.30 di ieri, quando un uomo è stato trovato ferito e sanguinante in un garage di via Rialto.

Il 42enne è stato soccorso dal 118 e dall’elisoccorso e portato all‘Ospedale di San Giovanni Rotondo.

La sua prognosi è in attesa, ma non dovrebbe essere in pericolo di vita. Sull‘episodio indagano i Carabinieri, che hanno confermato che il ferimento è avvenuto in un luogo vicino. Si tratta del secondo agguato subito dal 42enne in altrettanti mesi. Sono in corso indagini per ricostruire l‘accaduto e risalire al movente e agli autori.

Lo riporta Foggiatoday.

fotogallery Enzo Maizzi