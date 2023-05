Foggia, cinghiale a spasso nella stazione ferroviaria (VIDEO)

FOGGIA – Clamoroso a Foggia! Cinghiali sui binari. A testimoniarlo è un video amatoriale di qualche cittadino in attesa di prendere un treno dalla stazione ferroviaria. Ecco il filmato, girato nel pomeriggio di ieri, che mostra il cinghiale passeggiare indisturbato a pochi passi dal treno sui binari .

Ricerche in corso da parte di Polizia Locale, PolFer e ASL veterinaria. Nel territorio del Foggiano negli scorsi mesi alcuni sindaci del Gargano hanno incontrato in due occasioni il Prefetto di Foggia per trovare un modo per arginare un’emergenza che sta causando danni ingenti alle coltivazioni locali e rappresenta una preoccupazione crescente per gli agricoltori della zona e per gli automobilisti. Lo riporta Telefoggia.