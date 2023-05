Foggia, Comuni al voto. Le donne candidate sono 5 su 29 uomini

Foggia, 3 maggio 2023. Sono 29 i sindaci candidati alle prossime amministrative nella provincia di Foggia che si terranno il 14-15 maggio fra cui 5 donne. A maggio del 2022, su 12 comuni al voto in Capitanata e oltre 30 sindaci, erano schierate in 3 e solo una è stata rieletta, Lucilla Parisi a Roseto Valfortore.

Diciamo che almeno ai blocchi di partenza, in quanto a rappresentanza femminile, questa volta va meglio. La percentuale non supera, comunque, il 20%, a prescindere da come andrà e lo vedremo a breve.

Conosciamole meglio. Qualcuna viene da un’esperienza politica e amministrativa al Comune dove si ripresenta, qualcun’altra arriva dalla società civile e non ha mai ricoperto alcuna carica né fatto politica attiva.

A San Paolo Civitate Fernanda Vocino si presenta con la lista “Dalla parte giusta”. È assessora alle politiche sociali, vicesindaco in carica, militanza nel Pd. Nella scorsa consiliatura a Palazzo Dogana ha rivestito il ruolo di consigliera provinciale. Suoi avversari sono il sindaco uscente Francesco Marino, Generoso Perna e Donato Rubino. Una bella sfida.

Ad Ascoli Satriano le candidate donne sono due in una rosa di 5 aspiranti sindaci. Laura Flagella si presenta con la lista “Ascoli Futura”, nella vita è dirigente scolastica dell’Itet di Lucera Vittorio Emanuele III. Molto attivismo nel campo culturale e nella rete delle scuole, è alla sua prima esperienza politica. Area di provenienza politica, centrosinistra.

Altra candidata ad Ascoli Satriano è Maria Teresa Perrino. È stata docente sia nel suo paese sia al liceo Lanza di Foggia per molti anni. Impegnata nell’associazionismo, si presenta con la lista “Ascoli Nuova”. Una fetta di movimentismo, che si richiama anche al M5s, fa riferimento a lei.

Altri avversari Vincenzo Sarcone, l’ultimo sindaco prima della fine dell’amministrazione, Angelo Infante e Donato Ruscigno.

Se aumenta il numero di donne candidate comunque gli avversari uomini sono sempre numericamente in più. Ricordiamo, a tal proposito, il caso di San Ferdinando di Puglia, sempre a maggio scorso, dove tre candidate sindaco hanno sfidato l’uscente Puttilli e una ce l’ha fatta, Arianna Camporeale. Per dire che può essere una strategia.

A Bovino Stefania Russo, di professione insegnante, si ricandida come consigliera comunale. È stata capolista alla Camera con Sinistra Italiana nelle elezioni del 2022. Su di lei convergono il Pd e i civici. Suoi avversari, due politici di area di centrodestra, l’uscente sindaco Enzo Nunno e Alberto Casoria.

A Castelluccio Valmaggiore c’è Pasquale Marchese contro Debora Falco pare in un clima non particolarmente competitivo come si evince anche solo dai canali social della candidata rispetto alle altre sue colleghe.

Ricordiamo che attualmente le donne sindaco della Capitana sono tre, Palma Giannini di Celle S. Vito, Lucilla Parisi di Roseto Valfortore e Adalgisa La Torre sindaco di Ordona su 61 comuni, numero più, numero meno.

Paola Lucino, 3 maggio 2023