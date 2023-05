“Fuori dal Coro”, Rotice: “Ecco l’intervista integrale senza tagli” (VIDEO)

MANFREDONIA (FOGGIA) – “La Trigiani, che per senso di responsabilità si è dimessa, ha una regolare residenza rilasciata dal Comune nel dicembre 2013 e non certamente da questa Amministrazione ed è in regola con tutti i pagamenti della Tari, oltre ad avere utenze idriche e di energia elettrica.

Chi ha rilasciato la residenza? Perché in passato nulla è stato fatto in merito se la Trigiani nel 2015 è stata eletta consigliere comunale del Pd e nel 2020 è stata candidata al consiglio regionale nella lista CON del Presidente Emiliano?”. Queste sono le mie dichiarazioni volutamente tagliate dalla messa in onda della trasmissione “Fuori dal Coro” andata in onda ieri sera su Rete 4. Si, tagliata come dimostra questo video integrale. Il mio intervento in collegamento con lo studio di Milano per l’intervista con il conduttore Mario Giordano è stato registrato alle ore 19.30 e non fatto in presa diretta, per non meglio precisate esigenze tecniche.