“Rimborso IMU per coniugi con diversa residenza: Amministrazione Rotice, come al solito, inefficiente!”

MANFREDONIA (FOGGIA) – “Risale al 13 ottobre 2022 la sentenza della Corte Costituzionale che ha stabilito la doppia esenzione IMU per i coniugi realmente residenti in immobili diversi a prescindere che gli stessi siano ubicati nello stesso comune o in comuni diversi.

Considerata la tipica retroattività delle pronunce di incostituzionalità, gli effetti di quanto stabilito nella predetta pronuncia valgono anche per il passato, con la possibilità, per i cittadini che si trovano in tale situazione, di ottenere il rimborso delle somme versate fino all’anno 2017. A dare applicazione alla pronuncia della Consulta è intervenuta recentemente anche la Corte di Cassazione con ordinanza n. 1828/2023.

Numerosi sono già i Comuni che hanno predisposto l’apposito modello per la presentazione dell’istanza di rimborso per le somme versate negli anni precedenti, individuando anche la documentazione a corredo per l’analisi dell’istanza, al fine di evitare di rimborsare coniugi che fittiziamente hanno residenze diverse. Invece, nella nostra città tutto tace. Sul punto, il silenzio dell’Amministrazione Rotice è assordante! Le domande sorgono spontanee. Cosa sta facendo l’Amministrazione a tale riguardo? Come intende affrontare la vicenda? Come mai la cittadinanza non è stata adeguatamente informata in merito? Come mai non è stato ancora predisposto un modulo per l’istanza di rimborso, così come già avvenuto in altri comuni?

Numerosi sono i cittadini della nostra comunità che si trovano in siffatta situazione e che ad oggi non sanno come comportarsi, stante il silenzio dell’Amministrazione.

Sono sempre di più le coppie che per una ragione o l’altra, vivono separati anche se unite in unione civile o in matrimonio, e si ritrovano solo in determinati periodi dell’anno o durante il weekend, a causa del lavoro o di altri motivi. È doveroso rammentare che un’amministrazione pubblica deve rispettare i principi di legalità, trasparenza, pubblicità, di collaborazione e buona fede nel rapporto con i cittadini, i quali, qualora dovessero continuare a non avere un valido punto di riferimento nella propria amministrazione, potrebbero essere costretti ad adire l’autorità competente per la tutela dei propri diritti, con ulteriori costi e aggravi per il nostro Ente.