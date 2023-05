San Severo, a Piazza Municipio si gira il video della canzone “Paronomasia”

FOGGIA – “Siamo felici che Piazza Municipio sia stata l’ideale palcoscenico per la registrazione del video musicale di Simone, in arte MagoS, con la sua seconda canzone, “Paronomasia” dopo il buon successo di “Ali in tasca”.

Simone Maghernino ha 23 anni è un cantante autistico di 23 anni che sta inseguendo una sua passione con tutte le sue energie. L‘Amministrazione Comunale di San Severo – dichiara il Sindaco Francesco Miglio – è stata felice di averlo accompagnato in questo percorso e soprattutto in questa esibizione musicale, nell’incantevole ed unica cornice di Piazza Municipio, il cuore della Città di San Severo che ha battuto forte per Simone”.

Il Sindaco Miglio ha seguito direttamente tutte le fasi di registrazione del video musicale, che ha visto coinvolti ben 110 ragazzi del Liceo Rispoli – Tondi, del Liceo Pestalozzi, dell’ITES Fraccacreta e della Città dei Colori, che hanno ballato con lui e per lui, identificandosi in un segnale forte a favore di inclusione, solidarietà e speranza per un mondo che abbatta definitivamente muri e pregiudizi. Il video ha avuto ben 5000 visualizzazioni in 24 ore, riscuotendo grandi consensi.

Paronomasia è la seconda canzone di Simone Maghernino, il quale utilizza la figura retorica della paronomasia: MagoS gioca con le parole in un brano che vuole essere un inno alla gioia, un urlo di positività, la liberazione dal ruolo stretto e angusto in cui per anni si è sentito intrappolato. “Con strofe originali ed allegre e un ritornello che induce a canticchiare, Paronomasia si presenta come una canzone primavera – estate atta a vivacizzare le nostre giornate e con tutte le caratteristiche per divenire un piacevolissimo tormentone”.

Testo: Luisa Sordillo. Musica: Luisa Sordillo, Daniela Grando, Daniela Perricone, Ursula Rosa. Arrangiamento, tastiere e programmazioni: Edgardo Caputo. Cori: Ilario de Angelis, Luisa Sordillo. Registrato e mixato all’Edrecords Studio di San Severo (Fg) www.edrecords.it Videoclip: Alessandro Russi. Copertina: Luisa Sordillo. Progetto grafico: @_taxi_giafi_art

BIOGRAFIA. Luigi Simone Maghernino, in arte MagoS, nasce a Foggia in compagnia del suo gemello. Un curioso preludio per chi, in seguito, si troverà ad affrontare il disagio e la malinconia della solitudine. E’ solare e divertente. Ama il basket, il computer, studiare il pianoforte e cantare a squarciagola. La musica è il suo habitat naturale, la sua grande passione. Spesso è indicato come “il ragazzo autistico”, ma per chi gli vuol bene è semplicemente Simone. “Ali in tasca”, il suo primo singolo, ha riscosso un enorme successo di pubblico e critica. Con Paronomasia intraprende un nuovo viaggio verso la felicità.