Manfredonia. Ho avuto modo di leggere alcuni passi della “ HISTORIA FLORENTINA” di Ricordano Malespini, che al capitolo CXLVIII riporta quanto segue :”…Questo Manfredi fece distare la città di Siponto in Puglia, perché per i paduli, che v’erano intorno, non era sana, e non avea porto; e di quegli cittadini fece ivi presso a due miglia in sulla roccia, in un luogo dov’era u buon porto, fece fare una città, la quale per suo nome la fece chiamare Manfredonia: la quale è il miglior porto, che fin da Vinegia a Brandizio; e di quella terra, fece Manfredi Bonetta, Conte Camerlengo del detto Re Manfredi, uomo di gran diletto, il quale peer sua memoria fece fare la gran campana di Manfredonia, la quale è la maggiore, che si trovi in larghezza, e non può suonare…”.

Questo si legge esattamnte a pagina 978, al capitolo dal titolo “Siccome Alessandro quarto fu eletto papa”.

Ho, altresì, avuto modo di analizzare, nella versione latina, una bolla papale di Bonifacio VIII, che, di contra, annota quanto segue:”3287 (CCCCXII)- Lateran, 30 dècembre 1299. Confirmatur Manfredo Malette donatio Manfridonie ab Innocentio quarto et quandam facta. (fol. 229 v.).Dilecto filio nobili viro Manfrido Malette, comiti camerario. Devotionibus et fidei. Sane in nostra proposuisti presentia constitutus quod felicis recordationis innocentius papa quartus, predecessor noster, solum, in quo terra que Manfredonia dicitur nunc extitit, Sipontine diocesis, Apostolica tibi liberalitate donavit atque concessit. Tuque ibidem terram predictam nominis tui memoriam Manfredoniam appellasti…”.

A questo punto, contrapponendo i sopradetti documenti, reputo necessario avanzare la seguente domanda: il nome dato alla città di Manfredonia è da attribuire al Re Manfredi di Svevia o al conte camerlengo Manfredi Maletta?

Sarebbe interessante che, almeno da parte degli storici locali, venga diramata questa ormai atavica questione.

Si accettano interventi su “STATO QUOTIDIANO” , che non siano frutto di sole ipotesi soggettive, ma basati su documenti storici certi e possibilmente di autori sincroni.

Tanto, per svelare questo mistero storico, si tenga conto di soluzioni logiche alla maniera cartesiana e che, in definitiva, travalichino ogni iperbolico dubbio.

Dott. Nicola CIOCIOLA