Foggia. All’insegna della musica il prossimo weekend a Foggia che sarà, infatti, teatro di due eventi che faranno riunire nel centro della città migliaia di ragazzi.

Si comincia sabato 4 maggio. In programma “Road to Battiti” di Radio Norba che prevede l’arrivo in città di Geolier, il seguitissimo rapper napoletano che farà una breve esibizione. La manifestazione radio-televisiva si svolgerà in piazza Cavour (per la parte di spettacolo) e in piazza Italia (per l’allestimento di stand e il posizionamento della regia mobile per interviste e trasmissione).

La circolazione stradale sabato pomeriggio subirà alcune variazioni con la chiusura totale al traffico veicolare delle zone interessate a partire dalle 14,00.

Sono attesi in piazza migliaia di ragazzi e per tale ragione, per garantire l’incolumità dei partecipanti, il Comune di Foggia ha disposto specifiche misure di sicurezza. In particolare dalle 20,00 e fino alle 24,00 nelle aree interessatedalla manifestazione,nonché nelle aree limitrofe entro metri cinquecento oltre il perimetro delle medesime, è fatto divieto di:

introdurre e consumare alcolici, anche già in proprio possesso, nell’area interessata alla manifestazione; introdurre e consumare bevande in contenitori, bottiglie, bicchieri di vetro e in lattine, anche già in proprio possesso, nell’area interessata alla manifestazione; introdurre ed utilizzare petardi e spray urticanti, nell’area interessata alla manifestazione;

Potranno essere portate nelle aree di svolgimento della manifestazione esclusivamente bottiglie di bibite in plastica e prive di tappo.

Inoltre in queste aree è stato posto il divieto di vendita e somministrazione a qualsiasi titolo di tutte le bevande alcoliche; di bevande analcoliche in bottiglie di vetro e lattine, con obbligo unicamente di vendita in bicchieri di carta o plastica e in bottiglie di plastica prive di tappo. Gli esercenti che vendono bevande in contenitori di plastica hanno l’obbligo di procedere alla preventiva rimozione dei tappi.

Tutti gli esercenti dovranno esporre in modo ben visibile l’ordinanza che dispone tali divieti che non operano nel caso in cui la consumazione avvenga nei pubblici esercizi o nelle aree esterne di pertinenza degli stessi e a condizione che l’esercente al termine della consumazione, si attivi per smaltire le bottiglie di vetro e lattine, permanendo il divieto assoluto di vendita per asporto.

Il divieto di consumo di alcolici, di introduzione di vetro e lattine e di petardi e spray urticanti nelle zone interessate dalla manifestazione varrà anche per il “Festival del Nerd”. La manifestazione si terrà sabato e domenica in piazza Giordano, corso Vittorio Emanuele e via Lanza e si concluderà domenica 5 maggio con il concerto di Cristina d’Avena, in programma alle 21,00 in piazza Cavour.