Il “Capitano Ultimo” Sergio De Caprio (con il volto scoperto) a San Severo. Ecco perché

San Severo. Lunedi 6 maggio sarà in visita in Capitanata il Capitano Ultimo, all’anagrafe Sergio De Caprio, il Generale dei Ros che materialmente mise le manette a Totó Riina 31 anni fa.

Ispiratore di libri e fiction, solo recentemente ha scoperto e mostrato in pubblico il suo volto, ed è oggi in congedo dopo 42 anni di onorato servizio, in cui si è occupato anche di tutela ambientale. Ed è proprio all’assessorato all’Ambiente della Regione Calabria che fu chiamato dall’allora Governatrice Jole Santelli, scomparsa prematuramente.

Unico incarico politico sinora ricoperto da indipendente, fino alla odierna candidatura alle prossime elezioni europee dell’8 e 9 Giugno, nella circoscrizione Sud, per la lista Libertà di Cateno De Luca.

Sarà accolto dalla candidata a sindaco di San Severo Anna Paola Giuliani, anch’essa appoggiata dal partito di De Luca, che lo accompagnerà alle ore 18.00 in visita all’associazione torremaggiorese “Atletico Torremaggiore – Sport e Legalità”, riunita presso il Castello Ducale, alla presenza della dirigente scolastica Margherita Di Pumpo.

Successivamente Ultimo sarà a San Severo alle ore 20.00, in visita all’associazione foggiana “Vittime di Ingiustizia”, presso la sede di Corso Garibaldi 25.

Entrambi gli appuntamenti sono aperti alla cittadinanza ed a chi vorrà incontrarlo. Un vero onore per noi ospitarlo sul nostro territorio.

I Coordinamenti Regionali Sud chiama Nord e Insieme Liberi, lista Libertà