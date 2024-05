Manfredonia, Fontana Villa Comunale non funzionante, che Pochezza (2)

“Amministrare e’ una cosa seria e chi non sa farlo dovrebbe solo chiedere scusa”.

L’appello direttamente al Commissario Prefettizio, Dott.ssa Rachele Grandolfo, anche da parte di tanti cittadini e residenti della zona, fiduciosi per l’attenzione.

Alessandro Manzella responsabile delle Guardie Ambientali Italiane, recandosi in Villa comunale, ha notato che la Fontana all’interno della villa “NONOSTANTE L’INTERVENTO E LA COSTANTE ATTENZIONE DI UN ADDETTO, CON LA COLLABORAZIONE ANCHE DI ALCUNI VOLONTARI” le condizioni della fontana “purtroppo” restano precarie, perché non funzionante e difficoltosa da gestire, soprattutto per un problema di scarico, dovuto molto probabilmente al tubo intasato.

Alessandro Manzella – Resp.le Guardie Ambientali Italiane