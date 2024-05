Manfredonia. Con odierno provvedimento del Gip del Tribunale di Foggia, dr. Carlo Protano, è stato convalidato l’arresto di Mario Ciociola, nato a Manfredonia il 19.08.1967, effettuato lo scorso 30 aprile 2024 dai Carabinieri di Manfredonia.

L’uomo è stato indagato perché colto in flagranza di reato mentre deteneva illecitamente 8.9 grammi di cocaina e 0.60 grammi di hashish, in luogo pubblico, suddivise in dosi, e la disponibilità di una somma di danaro pari a 415.00 euro, destinata alla illecita cessione a terzi.

Per l’uomo – difeso dagli avvocati Innocenza Starace e Francesco Le Noci del Foro di Foggia, è stata disposta la misura degli arresti domiciliari.