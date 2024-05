E’ attualmente in fase di ultimazione l’ambizioso progetto “Incubatore Comune”, che prevede la riqualificazione urbana di alcuni luoghi della città che oggi versano in stato di abbandono (Via Pavoncelli, Via Osteria Ducale, Terra Vecchia), al fine di promuovere il commercio e creare nuove opportunità lavorative.

L’Assessore alle Attività Produttive del Comune di Cerignola, Sergio Cialdella, ha dichiarato: “E’ un’opportunità per il futuro di Cerignola. Abbiamo richiesto un sostanzioso finanziamento per ridare visibilità e lustro ad alcuni luoghi e vie della città, per creare nuove opportunità di lavoro e valorizzare i talenti locali”.

Nello specifico, “Incubatore Comune” prevede un sostegno per nuove start-up e la valorizzazione del tessuto commerciale locale attraverso interventi mirati.

I punti-chiave del progetto sono:

Finanziamenti per 20 nuove start-up : un’occasione unica per giovani imprenditori che desiderano trasformare i loro sogni in realtà;

: un’occasione unica per giovani imprenditori che desiderano trasformare i loro sogni in realtà; Riqualificazione del Bar-Ristorante di Palazzo Fornari , affinchè torni ad essere un luogo adatto per la socialità e l’aggregazione;

, affinchè torni ad essere un luogo adatto per la socialità e l’aggregazione; Priorità per progetti “inclusivi”: verranno attribuiti punteggi superiori a chi coinvolge cittadini disabili, favorendo il loro inserimento lavorativo.

Lo riporta Cerignolaviva.it