Foggia. È Geolier il protagonista del primo appuntamento con “Road to Battiti”, in programma domani, sabato 4 maggio, a Foggia.

E’ la prima di dieci tappe che attraverseranno la Puglia in lungo e in largo, aspettando il “Radio Norba Cornetto Battiti Live”.

Un inizio col botto per il radio live show di Radio Norba, che si terrà in piazza Italia, dove dalle 18 i dj e gli animatori della radio del sud intratterranno il pubblico con la musica più bella del momento e tanto divertimento, in attesa dell’arrivo di Geolier, che sarà intervistato sul truck in diretta in radio e in tv al canale 11 e sul 730 di Sky. Al termine del radio live show, intorno alle 21, l’attesa esibizione dell’artista che eseguirà due canzoni per la “performance on the road” che sarà successivamente trasmessa in una delle cinque puntate del “Radio Norba Cornetto Battiti Live” da quest’anno in onda anche su Canale 5. Ancora top secret i titoli delle due performance che saranno registrate, ma è molto probabile che una delle due sia proprio “I p’ me, tu p’ te”.

Geolier è senza dubbio uno dei fenomeni musicali più eclatanti che l’Italia abbia visto e vissuto negli ultimi anni.

Forte delle sue radici e sempre teso a superare qualsiasi limite geografico e musicale, in pochi anni è riuscito a diventare punto di riferimento per l’urban italiano, nonché nome tra i più richiesti da tutta la scena rap e non solo.

Il suo ultimo disco, “Il coraggio dei bambini”, certificato 5 volte platino, è alla #1 della Classifica degli album più ascoltati del 2023 in Italia su Spotify e della Top Album FIMI 2023. Oltre a una pioggia di certificazioni, 65 dischi di platino e 25 ori collezionati in totale, Geolier, nelle classifiche di fine anno 2023 di VEVO, è alla #1 della Top 10 Artisti Italia, con 253.1 milioni di views, e alla #3 della Top 10 Video Italia con “Come vuoi”.

Il 2024 di Geolier si è aperto con la partecipazione alla 74^ edizione del Festival di Sanremo con il brano “I p’ me, tu p’ te”, certificato triplo platino da FIMI/GfK Italia e che ha debuttato nella Top 50 Global e alla #1 della classifica Top 50 Italia di Spotify e della Top 100 Italia di Apple Music, entrando in seguito anche nella Billboard Global 200. Il 22 marzo è uscito il suo singolo “L’ultima poesia”, che lo vede insieme ad Ultimo per una collaborazione inedita tra due icone dell’attuale panorama musicale italiano. Dopo due tour l’anno scorso, che lo hanno visto esibirsi per tutto lo stivale, con ben 4 date sold out al PalaPartenope di Napoli, adesso è pronto a infiammare l’estate con il suo “Geolier Live 2024”, che lo vedrà in giro per l’Italia, ma soprattutto nella sua Napoli con 3 date sold out già da tempo allo Stadio Maradona.

Un grande protagonista della musica italiana, dunque, per l’inizio di “Road to Battiti”. Dopo Foggia, il tour toccherà Brindisi (11 maggio), Ostuni (12 maggio), Gravina in Puglia (18 maggio), Galatina (19 maggio), Margherita di Savoia (25 maggio), Sammichele di Bari (26 maggio), San Ferdinando di Puglia (1 giugno), Giovinazzo (2 giugno) e infine il 4 luglio Bari.

L’accesso al “Road to Battiti” è gratuito, come tutti gli eventi di Radio Norba, fino naturalmente al raggiungimento delle capienze consentite.