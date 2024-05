Manfredonia. Il prossimo 7 Maggio ricorrerà il Trigesimo della morte di Francesco Pastore, giovane maresciallo dell’arma dei Carabinieri, deceduto a seguito di un terribile incidente. Nel sinistro è deceduto anche il collega Francesco Ferraro.

La famiglia, gli amici, i colleghi, le associazioni e tutta la comunità di Manfredonia vogliono ricordalo degnamente.

Per questo, alle ore 20:00, dal sagrato della parrocchia Santa Maria del Carmine di Manfredonia partira it corteo di fiaccole the raggiungera la Chiesa San Lorenzo Majorano (Cattedra le) per la celebrazione della Santa Messa presieduta dall’Arcivescovo Padre Franco Moscone.

“Un momento di comunione e riflessione a cui tutti siamo chiamati a partecipare”, dice Don Luciano Pio Vergura.