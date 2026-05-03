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Home // Cronaca // Agguato ai Bruno: il manfredoniano Giuseppe Robustella tace davanti al gip. Arresto convalidato

GIUSEPPE ROBUSTELLA Agguato ai Bruno: il manfredoniano Giuseppe Robustella tace davanti al gip. Arresto convalidato

Robustella è sospettato di essere coinvolto nella sparatoria avvenuta in via Cerignola, nella zona di Quadrone delle Vigne

SPARATORIA VIA CERIGNOLA, PH ENZO MAIZZI

SPARATORIA VIA CERIGNOLA, PH ENZO MAIZZI

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
3 Maggio 2026
Cronaca // Manfredonia //

Giuseppe Robustella, 43 anni, originario di Manfredonia, si è avvalso della facoltà di non rispondere davanti al gip Armando Dello Iacovo e al pm Domenico Riccio. L’interrogatorio si è svolto nel reparto del Policlinico di Foggia dove l’uomo è ricoverato dal 29 aprile, dopo essere stato arrestato in flagranza con una pistola Beretta calibro 9×21 in pugno, con colpo in canna e matricola abrasa.

Robustella è sospettato di essere coinvolto nella sparatoria avvenuta in via Cerignola, nella zona di Quadrone delle Vigne, in cui è morto Antonio Stefano Bruno, 33 anni. Feriti anche il fratello Saverio, ricoverato in rianimazione, e il padre Pasquale, 60 anni, trasportato all’ospedale di San Giovanni Rotondo con prognosi riservata.

Il gip ha convalidato l’arresto per detenzione e porto illegale di arma clandestina, disponendo il trasferimento in carcere non appena le condizioni di salute dell’indagato lo consentiranno. Al momento Robustella resta agli arresti domiciliari in ospedale.

Restano da chiarire il movente, la dinamica esatta del conflitto a fuoco e chi abbia sparato per primo, elemento decisivo anche per valutare eventuali profili di legittima difesa. Gli investigatori, coordinati dalla Procura di Foggia e dalla Squadra Mobile, mantengono il massimo riserbo. Non si esclude che nelle prossime ore possano essere formalizzate accuse più gravi, tra cui omicidio e duplice tentato omicidio.

Lo riporta La Gazzetta del Mezzogiorno.it

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