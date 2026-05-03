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RICORDO ZANARDI Bari Med Marathon, un minuto di silenzio per Zanardi prima della partenza

Il presidente della Regione Puglia Decaro: "Un esempio per tutti noi e per tanti ragazzi"

Bari Med Marathon, un minuto di silenzio per Zanardi prima della partenza

ph ANSA

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
3 Maggio 2026
Bari // Cronaca //

Un minuto di silenzio in ricordo di Alex Zanardi è stato osservato prima della partenza della Bari Med Marathon, la mezza maratona internazionale dei paesi del Mediterraneo che ha attraversato questa mattina il centro del capoluogo pugliese.

Zanardi, l’ex pilota bolognese di Formula 1 e campione paralimpico di handbike, scomparso il 2° maggio, “era un esempio per tutti noi, per tanti ragazzi, soprattutto per le nuove generazioni” ha detto il presidente della Regione Puglia, Antonio Decaro, che ha corso la 10 km non competitiva.

Quest’anno la Bari Med Marathon è dedicata alla Turchia. Sono 2000 i partecipanti, con atleti provenienti da 34 Paesi. Il più rappresentato è la Macedonia, ma ci sono anche americani, canadesi, spagnoli, greci. Le due gare competitive sono di 21 km, tutte partite dalla spiaggia barese di Pane e pomodoro.

Lo riporta l’ANSA

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