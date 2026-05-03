D’Amico chiede scusa ai tifosi del Foggia: “Mi porterò questa croce per tutta la vita”

FOGGIA – Dopo giorni di silenzio e tensione, arriva il messaggio che molti si aspettavano. D’Amico rompe gli indugi e affida ai social – in particolare a Instagram – le sue scuse alla tifoseria del Foggia, all’indomani di una retrocessione che segna una delle pagine più amare della storia recente rossonera.

Parole pesanti, dirette, cariche di responsabilità e dolore. Un intervento che non cerca alibi, ma prova a metterci la faccia in un momento in cui il legame tra squadra e piazza appare inevitabilmente incrinato.

Il messaggio: tra colpa e consapevolezza

“Dopo l’ultima partita volevo metterci la faccia per chiedere scusa”. È da qui che parte lo sfogo del calciatore, che ammette di non essere riuscito a parlare a caldo, scegliendo poi la via dei social per rivolgersi direttamente ai tifosi.

Nel suo messaggio emerge un forte senso di colpa: D’Amico arriva a dire di non meritare nemmeno di nominare la piazza foggiana. Un passaggio duro, che restituisce la dimensione emotiva di una stagione vissuta tra difficoltà e delusioni, culminata con un epilogo sportivamente drammatico.

“Il Foggia è dei tifosi”

Tra le frasi più significative, quella che richiama l’identità profonda del club: “Il Foggia è dei tifosi”. Un concetto che, nella città pugliese, va ben oltre il calcio giocato.

Per Foggia, infatti, la squadra rappresenta un simbolo di appartenenza collettiva, un elemento identitario che unisce generazioni. Ed è proprio su questo piano che la retrocessione ha inciso maggiormente, trasformandosi in una ferita condivisa.

D’Amico sembra esserne consapevole: il dolore espresso nel messaggio non riguarda soltanto il risultato sportivo, ma soprattutto l’aver deluso una tifoseria storicamente viscerale e presente.

Una “croce” da portare

Il passaggio più forte arriva nel finale: “Mi porterò questa croce per tutta la vita”. Una dichiarazione che sintetizza il peso personale che il giocatore attribuisce a questa stagione.

Parole destinate a far discutere. Perché se da un lato rappresentano un’assunzione di responsabilità, dall’altro si inseriscono in un contesto ancora segnato da rabbia e delusione, dove le scuse rischiano di non essere sufficienti a colmare la distanza tra squadra e tifosi.

Una piazza ferita

Le scuse di D’Amico non cancellano quanto accaduto: errori, prestazioni insufficienti e occasioni mancate restano lì, a comporre il bilancio di una stagione negativa. Tuttavia, il gesto del calciatore apre uno spiraglio, quantomeno sul piano umano.

Ora la parola passa alla piazza. Saranno i tifosi a decidere come interpretare questo messaggio: come un atto sincero, un tentativo tardivo o semplicemente parole che arrivano troppo presto rispetto ai tempi necessari per elaborare una delusione così profonda.

Di certo, una cosa resta: a Foggia, più che altrove, il calcio è questione di cuore. E quando si rompe qualcosa, ricucire richiede tempo, verità e – soprattutto – fatti.

Lo riporta foggiatruelove.it