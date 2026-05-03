“Mercoledì scorso, durante il Consiglio comunale, un gruppo di manifestanti ha interrotto ripetutamente il dibattito, in un clima di forte tensione legato alle comunicazioni del Sindaco sull’arrivo dei richiedenti asilo presso la Casa della Carità. Di fronte a questa situazione, l’assessora, insieme ad altre figure istituzionali, si è avvicinata con senso di responsabilità per riportare la calma. In risposta, è stata oggetto di un’aggressione verbale violenta e disumana da parte di una donna e di un uomo, che le hanno rivolto frasi di una gravità inaudita, tra cui: “Ti auguro di essere violentata da uno straniero.” Non si tratta di una semplice offesa: è odio, è intimidazione, è violenza”. (Parte della nota stampa inoltrata stamattina, 3 maggio 2026, via whatsapp a StatoQuotidiano.it a firma di: Innocenza Starace di Europa Verde, Maria D’Ambrosio di CON Manfredonia, Antonietta D’Anzeris e Sara Delle Rose di Progetto Popolare, Michela Quitadamo di Molo 21, Cecilia Simone, Rita Valentino e Paola Leone del Partito Democratico).

Restano ancora molti punti da chiarire su quanto accaduto durante la seduta del Consiglio comunale di Manfredonia del 29 aprile scorso, in una riunione già segnata da tensioni sul tema dei richiedenti asilo e dalla presenza di alcuni cittadini, con proteste e momenti di confronto acceso.

Al centro della vicenda, dopo 4 giorni, c’è una nota stampa inoltrata in data odierna a StatoQuotidiano (via whatsapp) dove si dice che l’assessora Maria Teresa Valente è stata destinataria di una frase di estrema gravità, una violenza verbale che avrebbe evocato uno stupro e che ha immediatamente suscitato reazioni di sdegno e solidarietà nel mondo politico e istituzionale (vedi stralcio nota stampa, sopra riportato).

A stretto giro è arrivata anche la solidarietà di Achille Capozzi (CON), di Giuseppe Marasco (Gruppo Misto) e la presa di posizione dei consiglieri Vincenzo Di Staso, Ugo Galli, Liliana Rinaldi e Fabio Di Bari, che hanno espresso una condanna netta e senza ambiguità nei confronti di qualsiasi forma di offesa o violenza verbale. Nella loro nota, tuttavia, emerge un elemento destinato a far discutere: durante la seduta, infatti, nessuno avrebbe formalmente segnalato un episodio di questo tipo. Un passaggio che introduce dubbi sulla dinamica dei fatti e su quando, eventualmente, la frase denunciata sarebbe stata pronunciata.

In questo quadro già complesso si inseriscono le testimonianze raccolte da StatoQuotidiano tra 2 cittadine presenti (foto esterno aula, seduta 29 aprile, in basso) nei pressi dell’aula consiliare durante quei momenti. Più voci, in modo concorde, riferiscono di non aver udito alcuna frase riconducibile al contenuto denunciato dall’assessora. Secondo quanto raccontato, non sarebbero state pronunciate offese di quel tipo e, soprattutto, non ci sarebbe stato alcun momento in cui l’accaduto è stato segnalato o interrotto in aula. Sempre secondo queste testimonianze, la stessa Valente sarebbe rientrata senza che venisse evidenziato pubblicamente alcun episodio.

Ora la nota stampa odierna, 3 maggio 2026, 4 giorni dopo la seduta di consiglio, dove si riporta che sono state rivolte all’assessore in oggetto “frasi di una gravità inaudita, tra cui: “Ti auguro di essere violentata da uno straniero”, con nota a firma maggio 2026, inoltrata a StatoQuotidiano.it a firma di: Innocenza Starace di Europa Verde, Maria D’Ambrosio di CON Manfredonia, Antonietta D’Anzeris e Sara Delle Rose di Progetto Popolare, Michela Quitadamo di Molo 21, Cecilia Simone, Rita Valentino e Paola Leone del Partito Democratico.