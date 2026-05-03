MANFREDONIA – Dura presa di posizione del capogruppo del “Gruppo Misto” in Consiglio comunale, Giuseppe Marasco, che esprime solidarietà all’assessora ai Servizi Sociali Maria Teresa Valente, bersaglio di un grave attacco verbale.

Al centro della polemica, una frase di estrema violenza rivolta all’amministratrice: “Ti auguro di essere violentata da uno straniero”. Parole che, secondo Marasco, “superano ogni limite del confronto politico e civile”.

“Augurare uno stupro a una donna – ha dichiarato il consigliere – è violenza pura, un atto di odio che non appartiene alla nostra comunità e che deve essere respinto senza ambiguità da tutte le forze politiche”.

Il capogruppo del Gruppo Misto ha quindi ribadito la propria vicinanza personale e istituzionale all’assessora Valente: “Non sei sola. Il lavoro che svolgi ogni giorno per i Servizi Sociali merita rispetto, non minacce”.

Nel suo intervento, Marasco richiama anche il ruolo della politica, che “può e deve dividere sui temi, ma non può mai trasformarsi in barbarie verbale”. Un attacco, sottolinea, che “offende non solo una donna, ma l’intera città”.

Da qui la richiesta alle autorità competenti di valutare eventuali azioni a tutela dell’assessora e l’invito a tutto il Consiglio comunale – maggioranza e opposizione – a esprimere una condanna unanime. “Su certi valori – conclude – non esistono colori politici”.

“Manfredonia è altro. Manfredonia è rispetto”.