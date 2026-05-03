Manfredonia, vittoria decisiva ad Acerra: 2-1 e salvezza in Serie D

Il Manfredonia Calcio 1932 conquista la permanenza in Serie D al termine di una sfida combattuta sul campo dell’Acerrana. Il risultato finale di 2-1 certifica una salvezza meritata, costruita con determinazione, carattere e senso di appartenenza.

Ad Acerra è andata in scena una vera e propria battaglia sportiva: i sipontini non hanno lasciato spazio alla paura, mostrando solidità e lucidità nei momenti decisivi. Ogni azione è stata “rammendata” con attenzione, ogni errore corretto con prontezza, in una prestazione che ha incarnato lo spirito di chi difende non solo una maglia, ma un’intera città.

Il triplice fischio finale ha sancito il verdetto tanto atteso: il Manfredonia resta in Serie D. Un traguardo raggiunto con sacrificio e unità, che premia il lavoro di squadra e l’attaccamento ai colori biancocelesti.

Una vittoria che vale una stagione e che rappresenta molto più di tre punti: è la conferma di un’identità forte, capace di resistere e di lottare fino all’ultimo respiro.