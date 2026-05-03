Edizione n° 6055

BALLON D'ESSAI

SANITA' CISLAGHI // Migrazione sanitaria, quando il “viaggio della speranza” diventa una scelta obbligata
3 Maggio 2026 - ore  11:27

CALEMBOUR

"OMNIA" CONDANNE // “Omnia Nostra”. Condanne fino a 30 anni, la più alta per Pietro La Torre. Confisca Audi, Mercedes e patrimonio aziendale Marittica
2 Maggio 2026 - ore  13:59

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Cronaca // Manfredonia, vittoria decisiva ad Acerra: 2-1 e salvezza in Serie D

SERIE D Manfredonia, vittoria decisiva ad Acerra: 2-1 e salvezza in Serie D

Un traguardo raggiunto con sacrificio e unità, che premia il lavoro di squadra e l’attaccamento ai colori biancocelesti

Manfredonia, vittoria decisiva ad Acerra: 2-1 e salvezza in Serie D

Manfredonia, vittoria decisiva ad Acerra: 2-1 e salvezza in Serie D

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
3 Maggio 2026
Cronaca // Manfredonia //

Il Manfredonia Calcio 1932 conquista la permanenza in Serie D al termine di una sfida combattuta sul campo dell’Acerrana. Il risultato finale di 2-1 certifica una salvezza meritata, costruita con determinazione, carattere e senso di appartenenza.

Ad Acerra è andata in scena una vera e propria battaglia sportiva: i sipontini non hanno lasciato spazio alla paura, mostrando solidità e lucidità nei momenti decisivi. Ogni azione è stata “rammendata” con attenzione, ogni errore corretto con prontezza, in una prestazione che ha incarnato lo spirito di chi difende non solo una maglia, ma un’intera città.

Il triplice fischio finale ha sancito il verdetto tanto atteso: il Manfredonia resta in Serie D. Un traguardo raggiunto con sacrificio e unità, che premia il lavoro di squadra e l’attaccamento ai colori biancocelesti.

Una vittoria che vale una stagione e che rappresenta molto più di tre punti: è la conferma di un’identità forte, capace di resistere e di lottare fino all’ultimo respiro.

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

Casino non AAMS
Casino online non AAMS
Casino online non AAMS

“Pensa a tutta la bellezza ancora rimasta attorno a te e sii felice.” Anna Frank

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.

LASCIA UN COMMENTO