Maxi sciame di api in via Spinelli. Paura residenti a Manfredonia Aiuto (FOTO VIDEO)

MANFREDONIA – Segnalazione da parte di alcuni cittadini nella giornata di oggi, 3 maggio 2026, in via Spinelli, dove uno sciame di api si è radunato sotto il cornicione di un edificio.

Come si può osservare anche dalla foto inviata alla redazione, centinaia di api si sono aggregate formando un grande grappolo in prossimità dell’angolo del palazzo, a pochi metri da cavi e tubazioni. La presenza dello sciame ha destato preoccupazione tra i residenti della zona, soprattutto per il possibile rischio di punture, in particolare per bambini e persone allergiche.

Non è raro, soprattutto nel periodo primaverile, assistere a fenomeni di sciamatura: le api, infatti, si spostano temporaneamente per cercare un nuovo luogo dove stabilire l’alveare. Tuttavia, quando ciò avviene in contesti urbani, può creare disagi e timori.

I cittadini chiedono un intervento tempestivo da parte delle autorità competenti o di apicoltori specializzati. Al momento non si segnalano feriti, ma resta alta l’attenzione nella zona.