Monte Sant’Angelo, il TAR conferma: parcheggio gratuito a Chiancamasitto è comunale

Il TAR Puglia dà ragione al Comune di Monte Sant’Angelo nella controversia sull’area adibita a parcheggio gratuito in località Chiancamasitto, nella frazione di Macchia. Con una recente sentenza, i giudici amministrativi hanno respinto il ricorso presentato da un privato che rivendicava la proprietà di una delle particelle su cui insiste l’area, confermando la legittimità dell’operato dell’Ente.

La vicenda affonda le radici nel 1977, quando il Comune approvò il progetto per la realizzazione della strada di accesso alla spiaggia e agli scogli. All’epoca l’area fu occupata d’urgenza e, a lavori conclusi, vennero liquidate le somme per gli espropri ai proprietari dei terreni. Tuttavia, non fu mai formalizzato il decreto di esproprio, come previsto dalla normativa vigente in quel periodo.

Una criticità emersa solo recentemente e affrontata dall’amministrazione comunale attraverso un’attività istruttoria condotta dall’Ufficio tecnico. Nel settembre 2025, infatti, il Consiglio comunale ha approvato la procedura di “acquisizione sanante” ai sensi dell’articolo 42 bis del D.P.R. 327/2001, strumento che consente alla pubblica amministrazione di regolarizzare situazioni analoghe.

Il privato, ritenendosi proprietario di una porzione dell’area – tanto da aver tentato di delimitarla con un cancello poi rimosso su ordinanza comunale – ha impugnato la delibera davanti al TAR. Il tribunale ha però confermato la correttezza dell’iter amministrativo, sancendo di fatto la natura pubblica dell’area.

Soddisfazione è stata espressa dall’assessore ai Lavori Pubblici, Giovanni Vergura, che ha sottolineato come la sentenza rappresenti un passaggio fondamentale nella tutela dell’interesse collettivo. “L’accesso al mare e alle spiagge – ha evidenziato – deve restare libero e gratuito per tutti. Continueremo a difendere questo principio in ogni sede”.

La decisione resta comunque impugnabile davanti al Consiglio di Stato, ma l’amministrazione comunale ribadisce la volontà di proseguire con determinazione nella difesa dell’area pubblica e dei diritti dei cittadini.

Lo riporta l’assessore comunale Giovanni Vergura.