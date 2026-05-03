Edizione n° 6054

BALLON D'ESSAI

SANITA' CISLAGHI // Migrazione sanitaria, quando il “viaggio della speranza” diventa una scelta obbligata
3 Maggio 2026 - ore  11:27

CALEMBOUR

"OMNIA" CONDANNE // “Omnia Nostra”. Condanne fino a 30 anni, la più alta per Pietro La Torre. Confisca Audi, Mercedes e patrimonio aziendale Marittica
2 Maggio 2026 - ore  13:59

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Cronaca // Monte Sant’Angelo, il TAR conferma: parcheggio gratuito a Chiancamasitto è comunale

SPIAGGIA CHIANCAMASITTO Monte Sant’Angelo, il TAR conferma: parcheggio gratuito a Chiancamasitto è comunale

L’accesso al mare e alle spiagge deve restare libero e gratuito per tutti. Continueremo a difendere questo principio in ogni sede

Monte Sant’Angelo, il TAR conferma: parcheggio gratuito a Chiancamasitto è comunale

Monte Sant’Angelo, il TAR conferma: parcheggio gratuito a Chiancamasitto è comunale

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
3 Maggio 2026
Cronaca // Manfredonia //

Il TAR Puglia dà ragione al Comune di Monte Sant’Angelo nella controversia sull’area adibita a parcheggio gratuito in località Chiancamasitto, nella frazione di Macchia. Con una recente sentenza, i giudici amministrativi hanno respinto il ricorso presentato da un privato che rivendicava la proprietà di una delle particelle su cui insiste l’area, confermando la legittimità dell’operato dell’Ente.

La vicenda affonda le radici nel 1977, quando il Comune approvò il progetto per la realizzazione della strada di accesso alla spiaggia e agli scogli. All’epoca l’area fu occupata d’urgenza e, a lavori conclusi, vennero liquidate le somme per gli espropri ai proprietari dei terreni. Tuttavia, non fu mai formalizzato il decreto di esproprio, come previsto dalla normativa vigente in quel periodo.

Una criticità emersa solo recentemente e affrontata dall’amministrazione comunale attraverso un’attività istruttoria condotta dall’Ufficio tecnico. Nel settembre 2025, infatti, il Consiglio comunale ha approvato la procedura di “acquisizione sanante” ai sensi dell’articolo 42 bis del D.P.R. 327/2001, strumento che consente alla pubblica amministrazione di regolarizzare situazioni analoghe.

Il privato, ritenendosi proprietario di una porzione dell’area – tanto da aver tentato di delimitarla con un cancello poi rimosso su ordinanza comunale – ha impugnato la delibera davanti al TAR. Il tribunale ha però confermato la correttezza dell’iter amministrativo, sancendo di fatto la natura pubblica dell’area.

Soddisfazione è stata espressa dall’assessore ai Lavori Pubblici, Giovanni Vergura, che ha sottolineato come la sentenza rappresenti un passaggio fondamentale nella tutela dell’interesse collettivo. “L’accesso al mare e alle spiagge – ha evidenziato – deve restare libero e gratuito per tutti. Continueremo a difendere questo principio in ogni sede”.

La decisione resta comunque impugnabile davanti al Consiglio di Stato, ma l’amministrazione comunale ribadisce la volontà di proseguire con determinazione nella difesa dell’area pubblica e dei diritti dei cittadini.

Lo riporta l’assessore comunale Giovanni Vergura.

1 commenti su "Monte Sant’Angelo, il TAR conferma: parcheggio gratuito a Chiancamasitto è comunale"

  1. Ma alla fine sto parcheggio 🅿️ che noi paghiamo, lo dobbiamo pagare ho no😡😡😎, perché non è giusto che uno per andare al mare 🪼 debba pagare 💳

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

Casino non AAMS
Casino online non AAMS
Casino online non AAMS

“Pensa a tutta la bellezza ancora rimasta attorno a te e sii felice.” Anna Frank

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.

LASCIA UN COMMENTO