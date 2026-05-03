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Home // Manfredonia // Offese alla Valente. Di Bari, Di Staso, Galli e Rinaldi: “Ferma condanna, ma nessuno aveva segnalato l’accaduto”

"CONDANNA MA CHIAREZZA" Offese alla Valente. Di Bari, Di Staso, Galli e Rinaldi: “Ferma condanna, ma nessuno aveva segnalato l’accaduto”

A rendere pubblica la vicenda sono stati i consiglieri Fabio Di Bari, Vincenzo Di Staso, Ugo Galli e Liliana Rinaldi

Manfredonia, richiedenti asilo e tensioni in Consiglio: proteste fuori dall’aula e nodo barriere architettoniche 

Manfredonia, richiedenti asilo e tensioni in Consiglio: proteste fuori dall’aula e nodo barriere architettoniche 

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
3 Maggio 2026
Manfredonia // Politica //

Si accende il dibattito politico dopo quanto sarebbe accaduto durante la seduta del Consiglio comunale del 29 aprile, nella fase dedicata alle comunicazioni sui richiedenti asilo. Alcuni consiglieri comunali hanno espresso una ferma condanna per le presunte espressioni ingiuriose rivolte all’assessora Maria Teresa Valente.

A rendere pubblica la vicenda sono stati i consiglieri Fabio Di Bari, Vincenzo Di Staso, Ugo Galli e Liliana Rinaldi, che sottolineano come né l’assessora direttamente interessata né altri amministratori presenti avessero mai segnalato l’accaduto durante il consiglio o prima d’ora.

Nel loro intervento, i consiglieri evidenziano inoltre come, nel corso della seduta, fossero presenti tre operatori della Polizia di Stato — insieme ad agenti della polizia locale — all’interno dell’aula di Palazzo San Domenico. Uno degli agenti, appartenente alla polizia scientifica, avrebbe anche effettuato riprese video tra il pubblico, proprio con l’obiettivo di accertare eventuali comportamenti illeciti.

“Pertanto — affermano — sarà agevole individuare l’autore di tale comportamento”, confidando nel lavoro delle forze dell’ordine.

I firmatari concludono ribadendo l’intenzione di proseguire “civilmente” la propria azione politica, con l’obiettivo di ottenere piena chiarezza sulla gestione della questione migranti, nell’esclusivo interesse della cittadinanza.

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