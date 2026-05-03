Foggia – Un’ondata di commozione, dolore e riflessione ha accompagnato i funerali di Stefania Rago, celebrati nei giorni scorsi nel capoluogo dauno. Le parole dell’arcivescovo Ferretti, che durante l’omelia ha richiamato il valore dell’amore autentico e il rifiuto di ogni forma di possesso e violenza, hanno trovato eco anche nel dibattito online, dove centinaia di cittadini hanno espresso cordoglio e partecipazione.

Sui social prevale innanzitutto il dolore condiviso. “Non ci sono parole, solo tanta tristezza”, scrive un’utente, mentre un’altra aggiunge: “Povera donna, un pensiero va soprattutto ai suoi figli”. Numerosi i messaggi di preghiera e vicinanza: “L’eterno riposo dona a lei, Signore… riposi in pace”, si legge tra i tanti commenti accompagnati da simboli di affetto e lutto.

Particolarmente sentito il pensiero rivolto alla famiglia, e in modo speciale ai figli. “Perdere una madre è sempre un dolore immenso, ma in queste circostanze è ancora più devastante”, osserva un cittadino, mentre un altro commento sottolinea: “Ai suoi figli è stato tolto il bene più prezioso da chi avrebbe dovuto proteggerli”.

Accanto al cordoglio, emerge anche una forte richiesta di giustizia e di maggiore attenzione sul tema della violenza. “Quando finiranno queste tragedie?”, si chiede una donna, richiamando la necessità di un cambiamento culturale. Un altro intervento evidenzia: “Bisogna denunciare e aiutare le vittime a non restare sole”, facendo riferimento agli strumenti di supporto disponibili.

Non manca una riflessione più ampia sul fenomeno della violenza di genere. “Non esistono casi di serie A e di serie B”, scrive un’utente, sottolineando l’importanza di dare visibilità a tutte le vittime. Altri commenti invitano a superare “una cultura ancora segnata da atteggiamenti di possesso e controllo”.

Tra i messaggi, emergono anche interrogativi e riflessioni personali. “Col senno di poi è facile giudicare, ma bisogna capire come aiutare chi vive situazioni difficili”, osserva un commentatore, evidenziando la complessità di queste vicende.