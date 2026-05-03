ANGRI (SA) – Un episodio di estrema violenza ha scosso il Salernitano nelle scorse ore. Una donna di 35 anni è stata arrestata con l’accusa di tentato omicidio dopo aver evirato il marito, un 41enne, al culmine di una lite legata – secondo le prime ricostruzioni – a motivi di gelosia.

L’uomo è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico all’ospedale di Nocera Inferiore e, stando a quanto emerso, non sarebbe più in pericolo di vita. La donna, invece, è stata trasferita in carcere su disposizione dell’autorità giudiziaria.

Secondo gli inquirenti del Reparto Territoriale di Nocera Inferiore, alla base del gesto ci sarebbero tensioni familiari legate alla volontà dell’uomo di accogliere nella propria abitazione anche la prima moglie. Una circostanza che avrebbe alimentato forti contrasti nella coppia, originaria del Bangladesh.

Stando al racconto della vittima, la donna avrebbe prima narcotizzato il marito, approfittando di un momento di sonnolenza durante il pranzo, per poi colpirlo mentre dormiva.

Nonostante le gravissime ferite, il 41enne è riuscito a chiedere aiuto ai vicini, che hanno immediatamente allertato i soccorsi. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e i carabinieri della stazione locale, che hanno avviato le indagini culminate nell’arresto della donna, avvenuto in quasi flagranza.

Sul fronte giudiziario si registrano già le prime iniziative a tutela della vittima. Un avvocato ha annunciato la propria disponibilità a difendere gratuitamente l’uomo. “Si tratta di un fatto di una violenza inaudita, che impone una riflessione seria e libera da ideologie – ha dichiarato il legale –. Il nostro intervento sarà a tutela della vittima e di tutti coloro che subiscono violenze troppo spesso ignorate o minimizzate”.

Il professionista ha inoltre sottolineato come l’episodio rappresenti “una scena che scuote le coscienze” e richiami le istituzioni a un intervento concreto: “La violenza va condannata sempre, in ogni forma e indipendentemente da chi la commette”. L’accaduto ha suscitato forte impressione nell’opinione pubblica, riaccendendo il dibattito sul tema della violenza nelle relazioni e sulla necessità di strumenti di prevenzione e tutela per tutte le vittime.

Le indagini proseguono per chiarire ogni dettaglio della vicenda.

Fonte: Tgcom24