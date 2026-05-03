SAN GIOVANNI ROTONDO (FG) – È stata una giornata di sport, partecipazione e grande entusiasmo quella vissuta domenica 3 maggio 2026 a San Giovanni Rotondo, dove è tornata protagonista la “Mezza del Santo”, giunta alla sua 6ª edizione.

L’evento podistico, ormai punto di riferimento nel panorama regionale e inserito nel circuito nazionale Bronze, ha richiamato centinaia di atleti e appassionati lungo i 21,097 chilometri del percorso cittadino, trasformando le strade in un grande palcoscenico di energia e condivisione.

A conquistare il gradino più alto del podio è stato Jean De Dieu Butoyi (Bitonto Runners), autore di una prestazione di altissimo livello, chiudendo la gara in 1:07:36.

Alle sue spalle: il manfredoniano Valerio Santoro (ASD Polisportiva Eppe Merla) con un ottimo 1:10:28 e Olivier Irabaruta (Runcard) – 1:11:11.

Completano la top five: Davide Corritore (ASD Polisportiva Eppe Merla) – 1:19:17, Stefano Garrisi – 1:19:17.

Classifica femminile: Lellario davanti a tutte. Grande prova anche nel settore femminile, dove a imporsi è stata Teresa Lellario (Running Club Torremaggiore), che ha tagliato il traguardo in 1:34:55. A seguire: Barbara Travaglio (Running Club Torremaggiore) – 1:37:12, Chiara Cerritelli (Atl. Gnarro Jet Mattei) – 1:39:36, Michela La Porta (ASD Polisportiva Eppe Merla) – 1:40:09, Gabriella Nole (Podistica Amatori Potenza) – 1:42:23,

Più che una gara, la “Mezza del Santo” si è confermata un evento di comunità, capace di unire sportivi, famiglie e istituzioni in un clima di festa e partecipazione.

Le strade di San Giovanni Rotondo si sono animate fin dalle prime ore del mattino, con il pubblico a fare da cornice a una manifestazione che rappresenta molto più di una semplice competizione: un’occasione per valorizzare il territorio e rafforzare il senso di appartenenza.

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